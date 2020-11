Coronavirus en Belgique: Yves Van Laethem: "La deuxième vague était plus intense mais le taux de mortalité moins élevé"

On constate également un décès pour quatre hospitalisations dans les hôpitaux pour cette deuxième vague, contre un décès pour deux hospitalisations lors de la première. "Ce n’est pas parce qu’on rentre à l’hôpital qu’on a une chance sur quatre de décéder, c’est pour avoir une comparaison par rapport à l’impact sur la structure hospitalière. De nombreux décès sont survenus aussi dans les maisons de repos et de soins", nuance Yves Van Laethem.

"Le nombre de décès dans les maisons de repos et de soins reste élevée", lance Yves Van Laethem. "La deuxième vague était plus intense car il y avait plus d'admissions à l'hôpital, mais la mortalité a été moins importante grâce au progrès pour soigner les patients".

Moins de déplacements

Grâce aux données récoltées par Google Mobility, le virologue rapporte une diminution des déplacements de 17% pour ce deuxième confinement, contre 25% lors du premier confinement. "Au niveau des trajets domicile-travail, on constate une baisse de 46% alors que la baisse d'élevait à 62% lors du premier confinement", ajoute-t-il.

La province du Limbourg: l'exception

Le nombre de nouvelles infections augmente légèrement en Flandre. On constate une légère diminution en Wallonie et à Bruxelles. Steven Van Gucht, président du comité scientifique sur le coronavirus, indique : "Les admissions dans les hôpitaux diminuent dans toutes les provinces, sauf dans le Limbourg."

Quand on regarde la carte des provinces des nouveaux cas, on se rend compte que le nombre de contaminations diminuent le plus fortement dans les provinces wallonnes comme le Hainaut, Liège et Namur. Yves Van Laethem nuance: "Vu l'impact de la pandémie pendant cette deuxième vague sur la partie wallonne du pays, c'est toujours dans les provinces wallonnes comme le Hainaut et Liège qu'on a dans l'absolu le plus de cas."