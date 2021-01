Coronavirus en Belgique : Yves Coppieters estime à 10 le nombre de décès évités pour 100.000 personnes vaccinées

Depuis le début de l’épidémie, 20.038 personnes sont décédées en Belgique à cause d’une infection au coronavirus. Un triste seuil passé ce dimanche 10 janvier.

Quand vont s’arrêter ces décès ?

Selon Yves Coppieters, épidémiologiste, 10 décès peuvent être évités pour 100.000 doses de vaccin. A noter que celui-ci protège complètement avec l’injection de deux doses.

Les personnes à risque doivent être vaccinées

"C’est évalué grosso modo, mais c’est 10 décès en moins, 50 à 60 complications en moins de formes graves et c’est toute une série de syndromes post-covid en moins", explique l’épidémiologiste.

Imaginer qu’à partir de 600.000 vaccins administrés à la population, il n’y aurait plus de décès est envisageable si et seulement si toutes les personnes à risque se font vacciner.

"Il serait possible de le dire pour autant qu’on couvre toutes les personnes de 85 ans et plus. A savoir que 55 à 60% des décès se passent dans les tranches de 85 ans et plus. Il faut couvrir la population à risque et les maisons de repos", rajoute-t-il.

Yves Coppieters conclut en rappelant que le bénéfice de la vaccination sera visible quand on aura couvert toute cette partie de la population.