Coronavirus en Belgique : Yves Coppieters estime à 10 le nombre de décès évités pour 100.000 doses de vaccin

Depuis le début de l’épidémie, 20.038 personnes sont décédées en Belgique à cause d’une infection au coronavirus. Un triste seuil passé ce dimanche 10 janvier.

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 1776,7 par jour entre le 31 décembre et le 6 janvier, indique samedi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Une augmentation qui se confirme depuis quelques jours et atteint 11% par rapport à la période de sept jours précédente. Une hausse qui avait tout de même été pressentie à la suite des vacances d’hiver et qui vient doucher l’optimisme déclenché par l’arrivée des vaccins ayant incontestablement une incidence sur la mortalité et la gravité de la maladie.

Certains tentent déjà de traduire cette incidence en chiffre, c’est le cas d’Yves Coppieters, épidémiologiste. Il estime tout de même que 10 décès peuvent être évités pour 100.000 doses de vaccin. A noter que celui-ci protège complètement avec l'injection de deux doses.

Les personnes à risques doivent être vaccinées

"C’est évalué grosso modo, mais c'est 10 décès en moins, 50 à 60 complications en moins de formes graves et c’est toute une série de syndromes post-covid en moins", explique l'épidémiologiste.

Imaginer qu’à partir de 600.000 vaccins administrés à la population, il n’y aurait plus de décès est envisageable si et seulement si toutes les personnes à risques se font vacciner.

"Il serait possible de le dire pour autant qu’on couvre toutes les personnes de 85 ans et plus. A savoir que 55 à 60% des décès se passent dans les tranches de 85 ans et plus. Il faut couvrir la population à risque et les maisons de repos", rajoute-t-il.

Yves Coppieters conclut en rappelant que le bénéfice de la vaccination sera visible quand on aura couvert toute cette partie de la population.