Coronavirus en Belgique : y a-t-il un risque de propagation par l’air conditionné ?

Alors que se profilent un déconfinement et un retour progressif à la vie quotidienne, certains se posent des questions sur les moyens de propagation du virus. On sait qu’il est possible qu’il soit aéroporté : est-ce que dès lors les systèmes d’air conditionné et de climatisation pourraient représenter un risque ? Selon le centre interfédéral de crise covid-19, c’est peu probable.

"Il faut insister sur le fait que la propagation du coronavirus se fait essentiellement par les grosses gouttelettes que nous émettons, à proximité de nous, maximum 1 à 1,20 mètre, et par le transfert lié aux mains, précise Yves Van Laethem, médecin et porte-parole du centre de crise. L’importance des microgouttelettes en suspension dans l’air est faible pour la maladie, en dehors du milieu des soins intensifs."

Dans le même temps, le porte-parole a affirmé que dans les hôpitaux et particulièrement dans les départements de soins intensifs, les systèmes de climatisation sont filtrés et très surveillés.