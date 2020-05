Coronavirus en Belgique : y a-t-il eu une explosion du nombre de cas à Saint-Trond ?

Au total, depuis le début de l’épidémie de coronavirus en Belgique, 57.342 cas de contamination ont été confirmés dans le pays. Cette donnée ne reflète toutefois pas la propagation réelle du virus, l’ensemble de la population n’étant pas testée. 56% des cas détectés l’ont été en Flandre, 32% en Wallonie et 10 à Bruxelles.

"Il est encore difficile de savoir exactement ce qu’il se passe par rapport au nombre de cas plus important en Flandre", a pointé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de lutte contre le Covid-19, lors d’une conférence de presse ce lundi matin.

"Deux explications sont possibles. Soit la population et les médecins réalisent des tests plus fréquemment. Soit, pour des raisons inconnues, le virus y circule plus", a-t-il expliqué, en ajoutant qu’on ignorait laquelle était la bonne.

Il a également signalé qu’aucun foyer particulier d’infections n’avait été détecté dans la région de Saint-Trond. "On a eu l’impression d’une augmentation en quelques jours du nombre de cas à Saint-Trond plus forte que dans le reste du pays parce que des résultats de tests PCR et sérologiques positifs ont été accidentellement repris dans le même tableau", a-t-il avancé.

Les tests PCR informent sur la contamination actuelle du patient tandis que les tests sérologiques détectent la présence d’anticorps et donnent dès lors une indication sur une infection passée. "Ce mélange d’informations donnait l’impression que la situation était plus aiguë à Saint-Trond mais rien de particulier ne s’est en réalité passé."