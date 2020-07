Coronavirus en Belgique : y a-t-il aussi des nouvelles rassurantes?

Pourtant entre la mi-mars et cette fin de mois de juillet, il y a d'énormes différences. Nous avons cherché des raisons d'être optimiste, tout en gardant en tête que les mesures de restrictions annoncées lundi n'apporteront des améliorations de la situation sanitaire que dans plusieurs semaines, si elles sont respectées.

Toutes ces meures sont vécues comme un retour en arrière et rappellent à chacun de mauvais souvenirs : l a période de confinement qui a été imposée depuis le 17 mars 2020 .

Passons en revue ces nouvelles, en commençant par ce qui est quantifiable.

1. Près de la moitié des communes belges n'ont enregistré aucun cas de coronavirus sur une semaine

Même si on a observé une forte hausse des contaminations en province d'Anvers, il faut remarquer que plus de 200 communes belges (sur 581) n'ont pas enregistré de nouveau cas entre le 18 et le 24 juillet.