Coronavirus en Belgique : Werchter et Tomorrowland annulés… Les autres aussi ? Sûrement, selon Pieter De Crem

Avec l’arrivée de la saison estivale vient la saison des festivals. Et en raison des mesures de confinement pour endiguer le coronavirus, ils pourraient être annulés. Sur cette question, le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem s’est voulu peu rassurant, " je le crains", a-t-il dit.

Werchter et Tomorrowland annulés

Les bourgmestres des communes de Werchter et Aarstelaar (Tomorrowland) ont décidé d’annuler les festivals prévus cet été. Quant aux autres bourgmestres, ils attendent la réunion du Conseil national de sécurité pour avoir plus de clarté et prendre leur décision.

Ainsi, l’annulation des festivals dépendra d’une décision du Conseil national de sécurité qui "devra arriver le plus vite possible".

Mais, peu rassurant, le ministre a fait comprendre, ce lundi matin, qu’il y avait peu d’espoir pour le maintien des festivals de cet été.