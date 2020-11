Coronavirus en Belgique : vrai ralentissement du nombre de nouveaux cas ou conséquence de la nouvelle méthode de testing ?

Ce lundi 2 novembre, l’institut Sciensano relevait un ralentissement du nombre moyen quotidien de nouveaux cas de covid-19 : 11.789 cas recensés en 24 heures, soit 15.582 par jour entre le 23 et le 29 octobre. Mais dans le même temps, la méthode de testing, elle, a changé : désormais, on ne teste plus que les personnes présentant des symptômes, on retire donc toutes les personnes asymptomatiques qui pourraient être positives au covid-19.

Alors ce ralentissement est-il réel ou est-il un simple trompe-l’œil ? Le porte-parole de Sciensano Yves Van Laethem a tenu à clarifier les choses : "Lorsque l’on fait le calcul avec les personnes asymptomatiques, on se rend qu’on compte qu’on a une diminution de l’augmentation que nous avons vécue depuis maintenant des semaines", affirme-t-il.

Selon lui, beaucoup d’autres indicateurs montrent que nous sommes enfin sur une tendance plus favorable, notamment le ralentissement des hospitalisations. "Ce n’est pas parce qu’on a arrêté de tester les asymptomatiques, on se trouve sans doute réellement face au début d’un impact des mesures avec une diminution de la circulation du virus, estime le virologue. Les jours qui viennent seront décisifs pour conforter cette conclusion."