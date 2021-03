Coronavirus en Belgique : voici l'impact estimé des nouvelles mesures sur les hospitalisations en soins intensifs

Quel impact, les mesures prises ce mercredi lors du dernier Comité de concertation, peuvent-elles avoir sur l’épidémie de coronavirus en Belgique ? "Extrêmement important", sur les hospitalisations et les admissions en soins intensifs, selon Yves Van Laethem, porte-parole du Centre de crise Covid-19. La courbe des infections peut fléchir, si l’on en croit l’expert qui se base sur une étude de l’Université d’Hasselt, menée au début de la deuxième vague. Détails de cette étude, présentée ce vendredi lors d’une conférence de presse du Centre de crise. "On sait que l’on n’est pas dans le même genre de mesures" et de comparaison avec la seconde vague de l’automne dernier, prévient d'abord l'expert. "Mais on prévoit que dans notre contexte actuel, les mesures qui sont prises maintenant devraient avoir le même genre d’impact que les mesures prises", voici quelques mois. De 1000, à 800 à 300 lits en soins intensifs Avec les mesures de confinement renforcées, "il y a une grande probabilité que l’on reste en dessous de l’occupation de 1000 lits (en soins intensifs) et peut-être même des 800 lits", par des patients Covid développe Yves Van Laethem. "D’ici la fin du mois de mai ou le courant du mois de mai, on pourrait avoir réduit la charge de manière drastique sur les soins intensifs en passant à moins de 300 lits", présente celui-ci avec optimisme.

Groot effect ook van reductie in sociale contacten (spontaan en/of door genomen maatregelen) op het inperken van het aantal ICU opnames, zodat de reguliere zorg zal kunnen behouden blijven. pic.twitter.com/Fhvwuwcl2U — Tom Wenseleers (@TWenseleers) March 26, 2021

Mais la réalité du respect des mesures est différente. La théorie n’est pas la pratique. Il y a de la lassitude parmi la population, du ras-le-bol, de l’incompréhension quant aux revirements des autorités… Une perte de vigilance aussi, involontaire. Si rien n’est fait, en tout cas, la situation sanitaire sera bien différente. Si les citoyens font comme si de rien n’était… Le scénario le plus alarmiste, si les citoyens font "comme si de rien n’était (ce qui va à l’encontre des nouvelles mesures effectives dès ce samedi"), prévoit "une forte probabilité que nous dépassions les 1000 lits de soins intensifs". Les modèles des chercheurs de l’Université d'Hasselt présentent des courbes montrant un vaste éventail allant de 600 lits à plus de 1500 lits, culminant à la fin avril et début mai. "On sait qu’actuellement, nous avons déjà dépassé les 600 lits." Le pire est donc à craindre, sous-entend Yves Van Laethem à la lecture de ces recherches. Le pire, c’est "un pic qui pourrait atteindre ou frôler celui que l’on a connu lors de la deuxième vague" avec "une charge persistante" lors du mois de mai. Le Centre de crise invite donc les citoyens à tout mettre en œuvre, dans leurs comportements individuels, pour soulager les hôpitaux et le personnel de soins.

Le scénario le plus alarmiste avec un pic pouvant atteindre 1500 lits et plus en soins intensifs fin avril-début mai. - © Université d'Hasselt.

Et si la population bien que désabusée, éreintée, accepte malgré d’effectuer cet effort. Pas totalement, mais avec une marge de 30%, par rapport au respect de la bulle de 1 à l’intérieur, les contacts (maximum quatre) à l’extérieur, des gestes barrières… C’est le troisième scénario. Respect des mesures avec une marge de 30% "Nous appliquons les mesures, mais pas parfaitement bien." Une marge de 30%, c’est par exemple : au lieu de respecter un contact étroit par foyer, on passe à 1,3 contact. "1,3 ne veut rien dire pour un foyer. Mais cela veut dire qu’à côté des gens qui ont un contact, il y en a un certain nombre qui ont deux ou trois contacts étroits", explique Yves Van Laethem. Conséquences : des courbes malheureusement toujours négatives, une occupation de 1000 lits dépassée "avec une répartition plus large qui va entre 700 et 1300 lits". "On aurait une forte probabilité d’atteindre de l’ordre de 900 lits vers la mi-avril. On a aussi une probabilité que l’occupation se poursuive plus longtemps" que sur la courbe idéale. "Même à la mi-mai, il pourrait y avoir encore entre 300 et 700 personnes présentes dans les soins intensifs", avance Yves Van Laethem, "au lieu, de manière idéale, d’avoir moins de 300 personnes". Les modèles de l’Université de Hasselt ne sont pas la réalité. Mais "on sait qu’à de nombreux moments, ces modèles ont reflété ce que la situation nous a imposé de vivre. Ils nous montrent que de petites différences, de 30% par exemple, peuvent avoir un impact sur les soins globaux."