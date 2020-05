Coronavirus en Belgique : vers une réouverture partielle de l’Horeca le 8 juin ? Voici ce que l’on sait à l’heure actuelle

Si certains restaurateurs tentent malgré tout de sauver leur activité en proposant, par exemple, un service de livraison de plats ou à emporter, c’est un pan entier de notre économie qui tire la langue. Et qui attend des annonces claires concernant une éventuelle réouverture qui, on le sait, ne devrait pas avoir lieu avant le 8 juin prochain.

Mais où en sont les discussions annoncées par la Première ministre avec les secteurs en vue de la reprise éventuelle du 8 juin ?

"Nous sommes aujourd’hui occupés à préparer le guide du déconfinement", explique Fabian Hermans. Une fois prêt, "il va être remis également aux syndicats pour qu’ils puissent voir ce qu’il en est". La volonté du secteur est donc de mettre "tout le monde autour de la table" dans le cadre de la convention paritaire 312.

Les discussions ont donc lieu actuellement entre les représentants du secteur. Ceux-ci vont tenter de se mettre d’accord pour formuler une série de recommandations qui seront détaillées dans un guide. Ce guide fera l’objet de discussions avec les représentants syndicaux du secteur. Ensuite, ce guide sera présenté au groupe d’experts (le GEES). "On va devoir aussi travailler avec le gouvernement pour pouvoir mettre en place ce plan de déconfinement", ajoute le représentant de la fédération bruxelloise de l’Horeca.

Avec quels délais ? "On y est. On va mettre en place les discussions dans les heures, voire les jours à venir", ajoute le représentant du secteur. "On est en contact avec tout le gouvernement aujourd’hui. Donc, que ça soit du côté néerlandophone comme francophone, nous sommes en relation avec les différents membres du gouvernement et les différents experts. Nous avons des réunions aujourd’hui qui sont prévues avec eux. On est occupé, on travaille dessus".

Car le temps presse. Si le Conseil National de Sécurité décide de maintenir sa volonté de rouvrir les établissements le 8 juin, le secteur aura besoin de réponses rapides sur les modalités pratiques de ces réouvertures afin de s’organiser et de prendre les bonnes dispositions, le plus vite possible.