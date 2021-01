Coronavirus et enseignement : vers une rentrée des classes sous "code rouge"

Une partie des étudiant(e)s de secondaires auront toujours la moitié des cours "en distanciel", dès la troisième secondaire. Pour les maternelles et les primaires, les cours se poursuivent, eux, normalement.

Ce lundi, c’est parti pour la rentrée dans les écoles du royaume. Dernière journée donc pour terminer les devoirs, et préparer son cartable. Cette rentrée après les vacances de Noël se fera encore en code rouge .

Fin de congés de fin d'année oblige, beaucoup d'élèves et d'étudiants seront de retour de voyages à l'étranger. Rappelons que tous les séjours en zone rouge seront désormais considérés comme des contacts à haut risque. Depuis le 31 décembre 2020, toute personne (résidents et non-résidents) de retour en Belgique après un séjour d’au moins 48 heures en zone rouge devra donc se placer en quarantaine. La quarantaine peut uniquement prendre fin moyennant un test PCR négatif effectué le septième jour de quarantaine. Cette mesure s’applique pour le moment jusqu’au 15 janvier.

Prolongement des congés de carnaval ?

Samedi, des discussions ont eu lieu entre des acteurs de l’enseignement au nord du pays et le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA). Celui-ci souhaite que les écoles restent ouvertes le plus possible. Mais cela n’empêche pas de réfléchir à un "plan B", comme un prolongement d’une semaine des vacances de carnaval.

Côté francophone, des réunions se tiendront cette semaine. Un point sera fait à la mi-janvier.

