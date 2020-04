Coronavirus en Belgique : vers une généralisation du port du masque, mais qui va les fournir ?

Et comme il n’y a pas d’unanimité des experts quant à la nécessité de les porter, il sera important donc de pouvoir compter sur une communication claire et des consignes précises du Conseil National de Sécurité sur ces différents aspects.

Si dans un premier temps, les experts ne recommandaient pas le port du masque pour le grand public, ces recommandations s’appuyaient sur le fait que la Belgique était en pénurie et que les masques disponibles devaient arriver en priorité aux professionnels de la santé dont l’exposition au Covid-19 est bien plus importante .

Le gouvernement fédéral semble incapable de fournir des masques à toute la population à court terme. Deux entreprises belges vont relancer la production de masques chirurgicaux et de masques FFP2 en Belgique mais il est question de semaines avant que ces masques soient produits et éventuellement distribués aux Belges (pour ce qui est des masques chirurgicaux).

Dès lors, les initiatives citoyennes se multiplient pour confectionner des masques en tissu. Des tutos sont mis en ligne pour permettre à chacun de réaliser ses propres masques en tissu. Des indépendants se lancent également dans la production.

Les canaux de production et de distribution intermédiaires sont organisés individuellement et à un niveau local. Si une production plus large est possible, la vente et l’accès de ces masques via des supermarchés ou des pompes à essence, par exemple, pose des questions d’équité.