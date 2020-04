Coronavirus en Belgique: une rentrée scolaire le 18 mai, pour quels élèves et dans quelles conditions ?

"Quand les élèves reprendront-ils le chemin de l’école ?" C’est la question que se posent de nombreux parents et enseignants ces derniers jours.

Une date a été annoncée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : ce sera normalement le 18 mai, sous réserve des décisions prises ce vendredi par le Conseil national de sécurité.

Pas question de remettre tous les élèves dans les classes en une fois. Il s’agira d’une reprise progressive et graduelle. L’épidémie de coronavirus n’est pas terminée et des règles d’hygiène doivent toujours être appliquées.

Le 18 mai, seuls les élèves de rhéto, de fin d’humanités techniques et les élèves de 7e professionnelle reviendraient en classe. Et encore, ils ne seraient au maximum que 10 par classe. Les élèves comme les enseignants devraient porter des masques en tissu.

Gels, toilettes en état…

D’ici là, les écoles devront installer un peu partout des distributeurs de gel et remettre parfois les toilettes en état. Le but est de faire d’abord rentrer les élèves de terminale qui ne pourront pas rattraper l’an prochain la matière non vue.

Pour les autres années, en primaire et en secondaire, rien n’aurait encore été programmé. Les cours à distance pouvant toujours se poursuivre.

En Flandre, la rentrée des premiers élèves pourrait se faire dès le vendredi 15 mai.

