Coronavirus en Belgique : une personne sur cinq a pris plus de deux kilos au cours de l'année 2020

La crise sanitaire provoquée par le coronavirus a eu un effet sur les chiffres affichés sur la balance de bon nombre de Belges, ressort-il d'une enquête sur le coronavirus de l'université d'Anvers. Plus d'un répondant sur cinq (22%) a indiqué avoir pris plus de deux kilos au cours de l'année écoulée.

La 28e édition de l'étude de l'UAntwerpen, en collaboration avec l'ULB, l'UHasselt et la KU Leuven, a été remplie par 20.000 personnes. Elle portait notamment sur les changements de poids pendant la crise du coronavirus.

Un répondant sur trois a indiqué que son poids avait changé de plus de deux kilos au cours de l'année écoulée. Si environ 15% des répondants ont déclaré avoir perdu du poids, 22% affirment avoir gagné quelques "kilos corona". Les premiers soulignent que leur perte de poids n'est pas liée au coronavirus, tandis que les trois quarts des deuxièmes attribuent partiellement ou intégralement leur changement corporel à l'épidémie.

Ce sont majoritairement les répondants en difficulté financière qui ont vu leur poids changer. Les personnes qui souffraient d'obésité il y a un an sont les plus touchées: 20,6% d'entre elles ont perdu plus de cinq kilos au cours de l'année passée, tandis que 10,9% de cette catégorie de participants a pris cinq kilos ou plus.