Coronavirus en Belgique : une légère augmentation des cas, le nombre de décès toujours à la baisse

Désormais du mardi au samedi (et non plus tous les jours), nous publions les chiffres liés à la pandémie du coronavirus en Belgique afin d’en suivre l’évolution. En Belgique, la diminution des courbes de la propagation du virus se poursuit, selon Sciensano. C’est la raison pour laquelle l’institut modifie la récolte des chiffres liés à la pandémie. "Désormais, l’accent sera mis sur l’évolution des tendances, et non plus sur les chiffres journaliers", explique Sciensano.

Ce samedi 27 juin, l’institut note une augmentation des nouveaux cas au cours de la dernière semaine : +6%, avec une moyenne de 97 cas entre le 17 et le 23 juin, par rapport à la semaine précédente. 103 nouvelles contaminations ont été relevées ce vendredi, un chiffre élevé par rapport à la moyenne hebdomadaire. Cela porte le total en Belgique à 61.209.

A l’inverse, le nombre de décès est en baisse : -17% par rapport à la semaine précédente. 6 personnes en moyenne sont décédées cette semaine, dont une seule ce vendredi, contre 7 la précédente. Au total, 9732 personnes sont décédées en Belgique depuis le début de l’épidémie. Les admissions à l’hôpital baissent également : -15% cette semaine, dont 18 ce vendredi. Cela porte le total des admissions à 17.725 depuis le mois de mars. Ce vendredi, 246 lits d’hôpitaux étaient occupés, soit une baisse de 20% par rapport à vendredi dernier.

L’augmentation des cas cette semaine montre que le virus est toujours présent en Belgique, rappelle Sciensano, qui enjoint à continuer à respecter les mesures sanitaires. "Le nombre de nouveaux cas confirmés en 14 jours reste important. Et la part des 20-29 ans et des 30-39 ans dans les nouveaux cas confirmés a un peu augmenté ces dernières semaines. Il convient de suivre de près cette évolution", a de son côté tweeté le virologue Marc Van Ranst.