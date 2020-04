Coronavirus en Belgique : une infirmerie prête à accueillir jusqu’à 50 prisonniers contaminés à Vilvorde

Des personnes portant des masques de protection quittent le complexe pénitentiaire du comté de Cook le 9 avril 2020 à Chicago, Illinois. Avec des centaines de cas de COVID-19 diagnostiqués parmi les détenus et les employés, la prison est la plus grande so © 2020 Getty Images

Une infirmerie destinée à accueillir les prisonniers positifs au covid-19 va être aménagée à Vilvorde. L’objectif est d’être en mesure d’y soigner jusqu’à 50 prisonniers. Les détenus atteints par le Covid-19 dont l’état ne nécessite pas une hospitalisation sont pour l’instant confinés dans l’unité médicale de la prison de Bruges disposant de 25 lits. Mais afin de se préparer à une augmentation des cas et à un dépassement de la capacité de la prison de Bruges, la Défense termine l'aménagement d'anciens bâtiments de l’hôpital AZ Jan Portaels à Vilvorde. "Les accords entre le SPF Justice, l’hôpital Jan Portaels de Vilvorde et la Défense sont en finalisation d’une phase de préparation qui servirait à recevoir des patients du monde pénitentiaire, si l’infirmerie nationale pour le monde pénitentiaire arrivait à un niveau de saturation d’environ 70% des lits", indique le général Neirinckx. Le médecin Général-major précise qu’ils sont prêts "dans les quelques heures, s’il fallait activer le plan dans les quelques heures, à recevoir les premiers patients".

Situation actuellement sous contrôle

Une situation qui ne devrait pas être activée à très court terme puisqu’actuellement l’unité médicale de Bruges affiche un taux d’occupation de ses lits à hauteur de 50%. "Il y a quand même une certaine marge de réserve avant que ce plan ne doit être activé", précise le général Pierre Neirinckx. ►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus Des détenus pourront donc être pris en charge sur le site si nécessaire et l’armée fournira également du personnel soignant et un appui logistique. Elle ne sera par contre pas en charge de la surveillance du site et des détenus. Du côté du cabinet du ministre de la Justiced Koen Geen, on expliquait la semaine dernière que la situation est actuellement sous contrôle mais que l’administration pénitentiaire se prépare à l’éventualité dans laquelle d’autres lits seraient nécessaires. Des pistes sont donc analysées pour disposer le cas échéant d’une capacité supplémentaire dans des conditions de sécurité maximales pour le personnel et les détenus. Si la situation le justifiait, l’ancienne clinique Saint-Joseph à Liège pourrait aussi être utilisée.

Une décision contestée par le bourgmestre de Vilvorde

Jeudi dernier, sur ordre du bourgmestre Hans Bonte (sp.a), la police locale de Vilvorde a empêché une équipe technique du SPF Défense d’établir cette nouvelle infirmerie destinée aux prisonniers dans l’ancien hôpital Van Helmont. Il s’était dit scandalisé par l’absence de consultation préalable avec l’administration communale, propriétaire du bâtiment. "D’après un premier contact téléphonique que j’ai eu mardi avec le ministre de la Justice Koen Geens, il semble que cette infirmerie sera mise en service si la capacité de l’aile hospitalière de la prison de Bruges devient insuffisante pour accueillir des prisonniers infectés", a expliqué M. Bonte. "Cependant, des négociations très approfondies ont déjà eu lieu ces dernières semaines entre les SPF Justice et Défense et l’hôpital Jan Portaels et ont abouti à un projet de protocole de coopération. Apparemment, on peut créer une structure d’accueil pour les patients Covid-19 dans un bâtiment d’une ville sans l’accord de son conseil communal", a ensuite dénoncé le bourgmestre.

Des conditions à appliquer au projet

Il en a informé le gouverneur du Brabant flamand, Lodewijk De Witte, qui, après avoir contacté les différents protagonistes, a décidé d’un certain nombre de conditions à appliquer au projet. Ces conditions n’étaient pas remplies, selon M. Bonte, qui ajoutait alors que "cette manière d’agir fait fi des rôles de gouverneur et de bourgmestre dans la gestion des urgences. En outre, ce plan menace le bon fonctionnement du nouveau centre de soins que nous avons installé dans le même bâtiment, en concertation avec trois zones de première ligne, l’hôpital Jan Portaels et 16 autorités locales". Selon le bourgmestre de Vilvorde, l’Agence flamande Soins et Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) n’était pas au courant non plus de cette manœuvre. Dans une réaction, une porte-parole du ministre de la Justice Koen Geens soulignait que le ministre "espère une collaboration constructive avec le bourgmestre de Vilvorde et le gouverneur de la province de Brabant flamand." Il semblerait donc que la situation ait été débloquée et que les autorités judiciaires ont pu donner des gages au bourgmestre de Vilvorde afin de permettre la mise en place de cette capacité d’accueil supplémentaire pour les détenus souffrants du Covid-19.