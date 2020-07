Coronavirus en Belgique : une conférence de presse sans Yves Van Laethem, en quarantaine "par précaution"

L’épidémie de coronavirus repart à la hausse en Belgique ces dernières semaines. Résultat : le Centre de crise et l’institut de santé publique Sciensano ont repris leurs conférences de presse trois fois par semaine pour faire le point sur la situation.

Surprise ce mercredi matin sur le coup de 11h, ce n’est pas Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19, qui est apparu au micro. Le médecin a en effet été en contact avec une personne contaminée par le virus.

Yves Van Laethem n’est pas malade, mais "il suit la procédure mise en place et s’est mis en quarantaine par précaution", a expliqué Boudewijn Catry, qui le remplaçait.

►►► Lire aussi : coronavirus en Belgique : "Nous nous attendons à ce que l’augmentation continue dans les prochains jours"

Le virus est plus proche que vous ne le croyez

La situation d’Yves Van Laethem montre, à nouveau, l’importance de respecter les gestes barrières pour casser les chaînes de transmission du virus. Selon Boudewijn Catry, "les autorités sanitaires régionales nous informent que la plupart des contaminations ont lieu lors de contacts sociaux rapprochés".

Le centre interfédéral de crise tient donc à alerter sur les contacts qui se déroulent "lors des fêtes et des grands rassemblements" qui ont une incidence directe sur l’augmentation des cas en Belgique. "Gardez une distance d’1,5m, pratiquez une bonne hygiène des mains, essayez de voir vos amis et votre famille au maximum à l’extérieur […] restez vigilants, même lorsque vous êtes en contact avec un petit groupe de personne que vous connaissez bien", rappelle Boudewijn Catry.

Et d’ajouter, "le virus est plus proche que vous ne le croyez, mon collègue Yves Van Laethem en a fait l’expérience. Cette situation n’est pas des plus agréables, ni pour lui ni pour nous ses collègues. Mais il vaut mieux mordre sur sa chique plutôt que de prendre le risque de contaminer son entourage".

Que faire en cas de contact avec un cas positif ?

En effet, la situation de quarantaine n’est alors pas évidente mais, explique le porte-parole du centre de crise, elle est nécessaire. "Les conséquences sont bien plus grandes pour vos contacts et votre employeur si vous ne restez pas à la maison lorsque cela vous est demandé".

Ainsi, lorsque l’on est en contact avec une personne infectée il y a certains réflexes à avoir. Il est impératif de "rester chez soi, d’appeler son médecin traitant qui vous communiquera les informations nécessaires".