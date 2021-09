Coronavirus en Belgique : un soignant non vacciné sur deux est wallon

C'est dans les hôpitaux que la couverture vaccinale du personnel est la plus élevée. Et ce quelle que soit la région observée.

Un pourcentage élevé en Flandre, mais...

La Flandre affiche un pourcentage élevé de soignants vaccinés. A l'inverse, les employés des établissements de soins de santé wallons et bruxellois constituent respectivement 53,1 % et 24,1 % des non-vaccinés.

"En chiffres absolus, c'est donc dans les établissements de soins wallons que l'on trouve la plus grande part de personnel non vacciné", révèle encore le KCE.

Par ailleurs, ajoute le Centre fédéral dans son étude, "la couverture vaccinale augmente avec l'âge du personnel". Les employés des catégories d'âge les plus jeunes (18-34 et 35-44 ans) représentent deux tiers du personnel non vacciné.

Dans toutes les régions, le taux de couverture vaccinale du personnel des hôpitaux est plus élevé que celui de la population générale du même âge. Il en va de même pour le personnel des MR/MRS flamandes. En revanche, le statut vaccinal du personnel des MR/MRS wallons et bruxellois est au même niveau que celui de la population générale".

66,9% du personnel des maisons de repos bruxelloises seulement est vacciné

La couverture vaccinale est aussi nettement plus élevée dans les maisons de repos de Flandre que dans celles de Wallonie et de Bruxelles-Capitale. Dans les MR/MRS, le pourcentage d'employés entièrement vaccinés est de 93,8% en Flandre, de 78,5% en Wallonie et de 66,9% à Bruxelles-Capitale. Dans les hôpitaux, ce pourcentage est de 96,5% en Flandre, de 83,9% en Wallonie et de 84,6% à Bruxelles-Capitale.

A l'échelon national, la couverture vaccinale du personnel est de 90,6% dans les hôpitaux et 86,9% dans les MR/MRS.

Le KCE indique par ailleurs que plus de la moitié des établissements de soins flamands atteignent une couverture vaccinale de 95%, un taux exceptionnel dans les autres régions. En Wallonie et à Bruxelles, pratiquement aucun établissement de soins n'atteint ces 95% (un hôpital en Wallonie, un autre à Bruxelles, 16 MR/MRS en Wallonie et aucune à Bruxelles).

Cette analyse a été réalisée à la demande de la Task Force Vaccination. Les résultats, anonymisés, ont pu être obtenus en couplant les données de l'ONSS (employeurs) et celles de VaccinNet+ via la plateforme eHealth.

Le KCE précise que son étude n'est pas exhaustive. Ainsi, "l’analyse se limite au personnel salarié, ce qui exclut notamment les soignants travaillant avec un statut indépendant". Notamment les médecins qui travaillent dans des hôpitaux non universitaires.