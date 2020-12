Coronavirus en Belgique : top départ symbolique pour la vaccination dans trois maisons de repos du pays

Les premières vaccinations contre le covid-19 auront lieu lundi à 11h dans trois maisons de repos du pays, une dans chaque Région. Les ministres régionaux Christie Morreale, Alain Maron et Wouter Beke assisteront à l'administration des premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech.

Josepha Lambotte, âgée de 102 ans, Jos Hermans, 96 ans, et ainsi qu'une ou un Bruxellois seront les premiers Belges à recevoir la première dose du vaccin lundi. La première Wallonne réside à la maison de repos La Bonne Maison de Bouzanton à Mons, le premier Flamand à la maison de repos et de soins Sint-Pieters de Puers-Saint-Amand et la ou le premier Bruxellois à Notre-Dame de Stockel à Woluwe-Saint-Pierre. Le nom de la ou du Bruxellois n'a pas été dévoilé par souci de préservation de la vie privée.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique : voici les réponses aux questions que vous vous posez sur le vaccin anti-Covid

Un départ qui n'échappe pas aux critiques

Des critiques se sont fait entendre sur la divulgation de l'identité des premiers vaccinés. "Contraire à la confidentialité des données de santé qu'une ministre livre les noms des patients vaccinés", a relevé sur Twitter Jacques de Toeuf, président honoraire de l'Absym, le principal syndicat de médecins du pays. "Si un médecin faisait cela, il serait cloué au pilori par la presse, et appelé au conseil de l'ordre. La déontologie ministérielle est autre...", a-t-il ajouté.

Les vaccins, produits par Pfizer à Puurs, ont été livrés samedi à l'UZ Leuven, où ils ont été décongelés le lendemain. Le transport depuis le hub vers les maisons de repos a lieu lundi matin.

►►► À lire aussi : Combien de temps faudra-t-il attendre avant que le vaccin produise ses effets ?

Si tout se passe comme prévu, un second "essai pilote" avec un nombre limité de vaccins sera réalisé mercredi autour de l'UZ Leuven. Le début officiel de la campagne de vaccination est quant à lui prévu le 5 janvier.