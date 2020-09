Coronavirus en Belgique : sur la base de quels critères des mesures seront-elles prises dans les mois à venir ?

Objectif de cette "tour de contrôle" épidémique : mesurer le risque et établir des seuils d’alerte au niveau national ou plus local. C’est le Risk Assessment Group (RAG) qui est chargé d’analyser la situation. Celui-ci est composé de médecins épidémiologistes de Sciensano, des autorités sanitaires fédérales et des entités fédérées, ainsi que d’experts dans le domaine du risque sanitaire.

En ce début septembre, la situation est la suivante : 57 contaminations pour 100.000 habitants sur une période de 14 jours. "57 est supérieur aux 50 qui définissent le début du niveau 3", reconnaît Yves Van Laethem.

Le médecin ajoute aussitôt : "Cependant on sait que, dans notre pays, la majorité des contaminations se passe à Bruxelles et Anvers, ou en tout cas dans leur entourage. Elles sont le 'driver' de ce chiffre qui nous amène à un niveau d’alarme de type 3. Le niveau d’alarme reconnu pour l’entièreté du pays est de type 2." A un niveau plus local, Anvers est classé au niveau 3, tandis que la Région de Bruxelles-Capitale figure un cran au-dessus au niveau 4

"Sur le plan très local de la commune, si la situation devait être défavorable, on peut faire appel à des cellules de crise de manière à être plus précis quant à ce qui se passe dans cette toute petite entité", détaille encore le porte-parole interfédéral. Outre la Région de Bruxelles-Capitale et Anvers, certaines communes au nord du pays font ainsi l’objet d’une attention toute particulière : l’arrondissement de Hal-Vilvorde, de Malines, Grimbergen, Wemmel, Kraainem et Brosbeek.