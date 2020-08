Comme tous les lundis, Sciensano organise le point presse du Centre interfédéral de crise afin de rendre compte des dernières informations sur l’épidémie de coronavirus en Belgique. Retrouvez-la en direct.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Belgique s’élevait à 505,6 par jour en moyenne entre le 11 et le 17 août, ce qui représente une baisse de 20% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les données de Sciensano mises à jour vendredi matin. Le nombre d'hospitalisations et de décès est par contre en hausse.

►►► Retrouvez notre dossier sur le coronavirus

Steven Van Gucht, épidémiologiste explique : "On constate une diminution du nombre de contamination dans toutes les provinces, sauf à Bruxelles. À Anvers, - 38 %, à Bruxelles, une légère augmentation de 3 % par rapport au 7 derniers jours. Le taux de reproduction vient de juste de passer en dessous de 1,0 dans la région bruxelloise."

Par contre, le taux de positivité dans la région bruxelloise est de 6,9% de tous les tests effectués qui ont donné un résultat positif. "Il faut donc rester vigilants", nuance Frédérique Jacobs, spécialiste des maladies infectieuses.

La moyenne des hospitalisations à la baisse

On passe à une moyenne de 28 admissions cette semaine, contre 33 la semaine dernière. "On espère que cette baisse va se poursuivre et que cela ira de pair avec le nombre de cas diagnostiqués." A Anvers, on constate une diminution du nombre d'hospitalisations alors qu'à Liège et à Bruxelles, ce nombre augmente.

Le nombre de décès a augmenté, une moyenne de 10 décès par jour : "On ne sait pas encore si c'est lié à la vague de chaleur des dernières journées, nous pourrons le savoir prochainement", commente Steven Van Gucht.

Votre collaboration est requise

Karine Moykens, responsable testing et tracing rappelle à la population qu'elle a un rôle primordial à jouer dans la lutte contre le coronavirus. "Les personnes doivent être testées de manière ciblée. Les personnes infectées doivent respecter les mesures de quarantaine et nous devons retrouver les personnes qui ont été en contact étroit avec cette personne infectée au cours des derniers afin qu'elles puissent être testées et mises en quarantaine à leur tour."

Si vous ne vous sentez pas bien, rendez-vous chez votre généraliste. Il/elle réalisera le test ou vous donnera une prescription pour un test.

Les personnes qui présentent un risque élevé d'infection (en contact avec un cas positif ou retour d'une zone rouge à l'étranger) et qui ne présentent aucun symptôme pourront être testées dans les centres de prélèvement d'échantillons. "Ils sont invités à se mettre en quarantaine et à se faire tester immédiatement. Pour cela, ils reçoivent un code par sms avec lequel ils peuvent prendre rendez-vous directement dans un centre de prélèvement pour ce test gratuit", explique Karine Moykens.

Si vous recevez ce code, pas besoin de passer par un médecin, rendez-vous dans un des points de prélèvements d'échantillons.