Comme chaque matin depuis le début de la crise du coronavirus, le centre interfédéral de crise COVID-19 du SPF Santé publique fait son point de presse quotidien ce lundi vers 11 heures pour rendre compte de l’évolution du bilan de l’épidémie et de l’évolution de la situation générale sur le territoire belge depuis la veille.

Ce 12 avril, 310 personnes ont été hospitalisées, et 239 ont pu quitter l'hôpital, ce qui fait 5393 personnes actuellement hospitalisées, dont 1234 aux soins intensifs et 940 sous assistance respiratoire.

105 personnes sont décédées dans les hôpitaux, et 195 personnes en maisons de repos (pour lesquelles, dans la grande majorité, il n'y a pas de diagnostic définitif même si ces personnes présentaient des symptômes compatibles avec le coronavirus). Au total, 303 personnes sont décédées, dont 141 en Flandre, 133 en Wallonie et 29 à Bruxelles. Cela porte le total des décès, suspects ou confirmés, à 3903. 53% des décès ont eu lieu à l'hôpital et 43% dans les maisons de repos.

Durant les 24 dernières heures, 942 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus, sur 4377 tests de laboratoire réalisés. Il s'agit de 591 personnes en Flandre, 235 en Wallonie et 113 à Bruxelles. Cela porte le total à 30.789 le nombre de cas positifs depuis le début de l'épidémie.

►►► Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus

Ce dimanche, la Belgique avait décompté 268 décès supplémentaires des suites du coronavirus, pour un total de 3600 personnes décédées, dont 41% en maison de repos. 1223 patients se trouvaient aux soins intensifs, soit une diminution de 39 patients depuis la veille. Au total, 29.647 cas d’infections au coronavirus ont été confirmés en Belgique dont 1629 entre samedi et dimanche.