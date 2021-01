Coronavirus en Belgique : forte augmentation des cas chez les enfants et ados, reflet de la stratégie de testing

Le variant britannique est particulièrement présent dans les analyses. Jusqu’au 23 janvier, entre 10 et 23% des infections sont liées à ce variant. Mais, souligne Yves Van Laethem, "ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Il y a une tendance à analyser plus de souches qui proviennent de cluster et on s’attend à retrouver ce variant dans ce type de situation".

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19 confirme que nous sommes face à "une tendance à la hausse des contaminations et des hospitalisations et une stabilisation des décès". On note d’ailleurs "une augmentation des hospitalisations des personnes dans la soixantaine ou dans la septantaine".

Le virus fait donc "plus pression sur nous depuis quelque temps". Et ce à cause d’une combinaison de facteurs : contacts rapprochés, hausse de la mobilité dans certaines régions, effet saisonnier et contagiosité plus élevée de certains variants.

Il faut donc, déclare le porte-parole, "lutter contre cette évolution en renforçant nos digues et nos dispositifs de défense". Il ajoute : "C’est la persévérance et, si possible, l’augmentation de nos actions qui va nous permettre de rejoindre le printemps et une période où plus de gens seront vaccinés."

En attendant, les données montrent hausse de la mobilité "comparable à la période entre les vacances de Toussaint et Noël". Si les chiffres restent stables en Flandre, il n’en va pas de même en Wallonie et à Bruxelles. Dans ces régions, "les gens se déplacent un peu plus pour le travail".

Concernant les contaminations, "la plus forte augmentation est observée dans la province du Limbourg où c’est le 16e jour consécutif pendant lequel les chiffres augmentent dans la province", analyse Yves Van Laethem. Les augmentations les plus fortes se trouvent chez les enfants (+84% par rapport à la période précédente) et les adolescents (18%). Le médecin explique que c’est "le reflet du fait qu’actuellement on a une stratégie de dépistage large mise en place sur les clusters dans les écoles".