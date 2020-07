Coronavirus en Belgique : "Nous nous attendons à ce que l'augmentation continue dans les prochains jours"

L’épidémie de coronavirus repart à la hausse en Belgique ces dernières semaines. Résultat : le Centre de crise et l’institut de santé publique Sciensano ont repris leurs conférences de presse trois fois par semaine pour faire le point sur la situation.

Surprise ce mercredi matin sur le coup de 11h, ce n’est pas Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19, qui est apparu au micro. Le médecin a en effet été en contact avec une personne contaminée par le virus.

Yves Van Laethem n’est pas malade, mais "il suit la procédure mise en place et s’est mis en quarantaine par précaution", a expliqué Boudewijn Catry, le chef du service Infections liées aux soins et antibiorésistance chez Sciensano, qui le remplaçait.

Boudewijn Catry a ensuite fait le point sur les chiffres du jour. "Le nombre de contaminations a donc augmenté de 89%. Nous nous attendons à ce que cette augmentation continue les prochains jours", a-t-il précisé.

"La plupart des infections ont lieu lors des contacts sociaux rapprochés, ajoute le porte-parole. Faites attention lorsque vous rencontrez des personnes lors des fêtes et des rassemblements." D’où ces conseils de prudence :

Garder une distance d’1,50 avec les autres ;

Se laver régulièrement les mains ;

Voir de préférence la famille et les amis à l’extérieur.

"Restez vigilants, même lorsque vous êtes en contact avec un petit cercle de personnes que vous connaissez bien, insiste Boudewijn Catry. Le virus peut-être plus proche que vous le croyez. Mon collègue Yves Van Laethem en a fait l’expérience."

Et d’ajouter : "Il vaut mieux mordre sur sa chique le temps de la quarantaine plutôt que de prendre le risque de contaminer son entourage. Les conséquences pour vos contacts et votre employeur sont bien plus grandes si vous ne restez pas à la maison lorsque cela vous est demandé. Nous devons tous avoir ce réflexe."

Protéger les plus âgés et les plus faibles

Le nombre d’hospitalisations peut paraître bien loin des sommets atteints au plus fort du confinement. Mais, rappelle Boudewijn Catry, c’est un indicateur qui suit celui des nouvelles infections avec 2 ou 3 semaines de retard. Dès lors, "les personnes hospitalisées actuellement ont été infectées il y a 2 à 3 semaines. Dans le cas du Covid-19, les hospitalisations n’ont pas lieu au début de l’infection, mais quelques semaines plus tard lorsque l’état du patient s’aggrave."

Alors, va-t-on vers une deuxième vague impossible à contrer ? Le chef du service Infections liées aux soins et antibiorésistance chez Sciensano se veut rassurant : "La situation n’est pas sans issue. Nous pouvons encore changer le cours des choses. Mais il est nécessaire d’agir vite."

Par ailleurs, "on observe que la plupart des infections ont lieu dans la population active, cad chez les 20-59 ans. Les personnes plus âgées – les résidents de maison de repos et de soin – ne sont pas les plus touchées par cette augmentation. Faisons tout notre possible pour protéger les personnes les plus vulnérables".

Nous ne pouvons pas nous permettre d’agir de manière inconséquente

Antoine Iseux, chargé de communication au centre de crise, va dans le même sen : "Le coronavirus n’a pas pris de vacances", rappelle-t-il.

Les mesures, dont certaines pourraient être renforcées ou adaptées à l’issue du conseil national de sécurité de ce jeudi, "sont efficaces si nous les respectons toutes et tous de manière solidaire", complète Antoine Iseux.

"Cet été nous devons tenir compte de cet invité invisible qui s’est peut-être joint à nous et adapter notre comportement à la présence du virus." Un message à diffuser largement, y compris, suggère Antoine Iseux, auprès d'"un proche qui ne parle pas la langue française ou néerlandaise en Belgique".

"Vous pouvez agir en mettant en œuvre les mesures de manière exemplaire pour encourager les autres à faire de même. […] Sortons de chez nous de façon raisonné et raisonnable. Nous ne pouvons pas nous permettre d’agir de manière inconséquente", conclut le porte-parole.