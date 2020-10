Coronavirus en Belgique : suivez la conférence de presse du centre de crise de ce 7 octobre

Trois fois par semaine, le Centre interfédéral de crise coronavirus tient sa conférence de presse. Ce mercredi 7 octobre, elle fera donc à nouveau le point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 en Belgique. Elle a lieu au lendemain de l’annonce par le Comité de concertation et les experts de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une conférence de presse attendue aussi vu la situation sanitaire qui inquiète les autorités. Selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano le nombre moyen de nouvelles infections continue d’augmenter, avec 2088 nouveaux cas détectés en 24 heures, 104 nouvelles hospitalisations enregistrées en 24 heures et le nombre de décès quotidiens qui continue aussi d’augmenter avec un total de 80 morts pour la période entre le 27 septembre et le 3 octobre.

