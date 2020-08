Un nouveau Conseil National de Sécurité se tient ce jeudi depuis 9 heures. La Première ministre Sophie Wilmès, les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres présidents des entités fédérées y préparent notamment la rentrée du mois de septembre.

La question du maintien de la bulle des cinq et celle des courses seul sont sur la table et selon nos informations, un assouplissement au niveau du secteur culturel serait dans l’air. On parle d’un doublement des capacités avec 200 spectateurs en intérieur et désormais 400 à l’extérieur.

La bulle de 5 personnes, elle, serait maintenue et le shopping à deux serait autorisé. La durée autorisée des courses serait aussi allongée sans détail à ce stade.

Une conférence de presse va avoir lieu à 13h a annoncé la première ministre sur Twitter.