"Tous les indicateurs de la pandémie de Covid-19 continuent à évoluer de manière convaincantes. On peut penser que de nouveaux assouplissements vont pointer le bout de leur nez dans les prochains jours", a déclaré Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du Centre de crise ce mardi. C’est vrai pour les nouvelles contaminations, les hospitalisations, les malades Covid soignés en unités de soins intensifs voire les décès.

La baisse est même significative pour certains indicateurs avec désormais 1766 nouveaux cas répertoriés ces dernières 24 heures. Désormais, 1232 sont hospitalisées à cause du coronavirus, dont 438 patients en soins intensifs.

"Quatre-vingt-quatre personnes sont désormais hospitalisées par jour en raison du Covid-19. Elles étaient encore 115 il y a une semaine. On s’attend à atteindre le nombre de 75 si tout continue à évoluer de cette manière. La dernière fois, c’était fin septembre. Voilà de nombreux mois que nous n’avions pas connu cette situation favorable", s’est réjoui le porte-parole du Centre interfédéral de crise. Et de conclure : "Le taux d'occupation continue à baissé et ça s'est même accéléré".

Au cours des dernières 24 heures, 13 décès supplémentaires sont à déplorer, portant le nombre total de morts du coronavirus à 24.955. Là aussi, l'indicateur est en baisse et cette diminution est appelée à se poursuivre.