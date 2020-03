Coronavirus en Belgique : "Si les mesures sont à moitié appliquées, le temps nécessaire pour qu'elles aient un effet sera deux fois plus long"

Ce jeudi, à 11 h, le centre inter-fédéral de crise Covid-19 du SPF Santé publique a tenu une conférence de presse en ligne. Le dernier bilan fait état de 1298 nouveaux cas et 42 décès soit 220 depuis le début de la crise.

Le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint. "Nous sommes toujours dans une phase ascendante", préviennent les experts du centre de crise. Raison pour laquelle les efforts doivent être poursuivis.

Deux principes : distance et lavage des mains

Pour Emmanuel André, le porte-parole inter-fédéral de la lutte contre le Covid-19, "si les mesures sont à moitié appliquées, le temps nécessaires pour qu’elles aient un effet sera deux fois plus long. C’est donc extrêmement important que chacun, de façon solidaire, applique l’ensemble des mesures. Car, si nous avons une adhérence à ces mesures qui est totale dans la communauté, ces mesures seront par définition plus courtes".

Deux principes régissent ces mesures, pour rappel : d’abord, la distance physique (un mètre 50) à domicile et à l’extérieur pour empêcher la transmission du virus par des gouttelettes quand une personne contagieuse parle, éternue, tousse ; ensuite, le lavage régulier des mains.

Les personnes saines peuvent continuer à ne pas porter de masque

Porter des gants ou des masques n’est donc "pas nécessaire" en dehors des environnements particuliers comme les hôpitaux. Pour les personnes malades cette fois, le confinement à domicile est important et le port du masque permet alors d’éviter la transmission du virus. "Les personnes qui sont saines peuvent continuer à ne pas porter de masque."

Enfin, concernant les antibiotiques : ils ne fonctionnent pas contre les maladies virales, comme la grippe. "Et cela reste vrai dans le cas de cette épidémie à coronavirus. Il existe un certain nombre de traitements qui sont aujourd’hui utilisés dans les hôpitaux dans le cadre de protocoles expérimentaux." De manière implicite, le centre de crise évoque la chloroquine. "On a des indices qui disent que ces traitements peuvent fonctionner. Mais on doit le vérifier".

Ceux-ci sont administrés "en priorité" aux personnes qui nécessitent les soins les plus importants.