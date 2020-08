Le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus est toujours à la baisse en Belgique. Au cours de la semaine précédente, on a détecté 493 nouvelles infections en moyenne par jour, ce qui constitue à nouveau une baisse . C'est le 8e jour de diminution consécutive. Cependant, l'objection, à la rentrée scolaire, serait de descendre sous les 100 nouvelles infections par jour d'ici le 1er septembre. On en est loin, mais selon Catherine Jacobs, la porte-parole interfédérale, "c'est réalisable si attention spéciale et particulière aux règles d'or". Ces chiffres sont à prendre au sérieux alors que la rentrée des classes - une rentrée que Sophie Wilmès voulait "immuniser" - approche et que la nouvelle mesure autorisant le shopping à deux prend effet ce lundi.

Le plus grand nombre de nouvelles infections se produit toujours dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il a dépassé Anvers en en nombre par jour : en moyenne, il y a eu dans la Région 128 nouvelles infections par jour au cours de la semaine écoulée. Pour la première fois, ce nombre est cependant stable et semble avoir atteint un plateau, malgré l'augmentation du nombre de tests à Bxl.

Anvers, la baisse se poursuit : la moyenne quotidienne est de 111 nouvelles infections par jour. Dans les autres provinces, de cas les plus nombreux se situent en Hainaut et Brabant flamand. Il y a une stabilisation au Limbourg. Il s'agit souvent de flambées localisées dans des entreprises, des collectivités, des lieux de En ce qui soins résidentiels.

En ce qui concerne les admissions dans les hôpitaux, leur nombre a de nouveau diminué : il y en a eu 24 par jour en moyenne (35 semaine, la semaine précédente). Elles se produisent surtout à Bruxelles et Anvers, mais il y a une diminution.

Le nombre de décès est identique à la semaine précédente, avec une moyenne de 9 par jour. Il est trop tôt pour attribuer cela à la canicule, mais on a vu un certain nombre de foyers dans des maisons de repos qui se sont soldés par des décès.

On arrive à peu près à 10.000 décès dénombrés mais à ce chiffre est à prendre avec beaucoup de précautions. L'agence flamande de santé a recueilli des informations plus précises sur les causes de décès en en maisons de repos et de soins.

►►► Notre dossier sur le coronavirus