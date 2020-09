Coronavirus en Belgique : "Le nombre de contaminations double actuellement tous les 12 jours", dit Yves Van Laethem

Une nouvelle conférence de presse du Centre interfédéral de crise se tient ce mercredi 16 septembre afin de présenter les dernières évolutions de l’épidémie de coronavirus en Belgique.

Les derniers chiffres diffusés par Sciensano font état d’une moyenne de 778,9 contaminations au coronavirus par jour entre le 6 septembre et le 12 septembre. Il s’agit d’un chiffre en augmentation de 52% par rapport à la période de sept jours qui précède (511,9 durant la semaine comparative auparavant). Au total, le nombre d’infections depuis le début de l’épidémie dans notre pays s’élève à 94.795 cas.

"Le nombre de contaminations double actuellement tous les 12 jours, donc en moins de deux semaines", s'alarme Yves Van Laethem, porte-parole du centre de crise.

La maladie touche toutes les tranches d'âges même si la tranche d'âge des 20-29 ans reste la plus atteinte. Les 10-19 ans et les personnes de plus de 70 ans sont également très touchés.

Au niveau géographique, la pandémie n'est plus localisée même si certaines provinces sont plus touchées que d'autres, comme la Flandre-Orientale et Liège.

Mais les deux régions les plus concernées restent Bruxelles-Capitale (166 nouveaux cas, +24%) et Anvers (160 nouveaux cas, +59%). Ailleurs, les augmentations varient de +24% à +111%.

Les hospitalisations sont en augmentation (+57%) depuis une dizaine de jours avec 33 admissions par jour en moyenne (21 auparavant).

Quant aux décès, il y en a eu 2,9 par jour en moyenne sur la période de référence (+25%), pour un total de 9.930.

Au cours de la période du 6 septembre au 12 septembre, 199.254 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 28.465 tests.

Au niveau national, les tests positifs au coronavirus sont passés de 2,4% il y a deux semaines à 2,9% la semaine dernière. Dans la région de Bruxelles, 6% des tests restent positifs.