Coronavirus en Belgique : suivez en direct à 11 heures la conférence de presse Sciensano de ce vendredi 12 mars

Alors que la reprise des contaminations se confirme, plus de 3500 nouveaux cas de coronavirus rapportés en 24 heures, le Centre de crise et l’institut Sciensano organisent leur conférence de presse bihebdomadaire pour faire le point sur la situation épidémiologique de la Covid-19.

Une conférence très attendue au vu de la situation actuelle qui n’était plus arrivée depuis le 17 décembre, à suivre en direct sur notre plateforme dès 11 heures.

La hausse des contaminations se confirme

L’occasion pour le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem d’analyser un peu plus les derniers chiffres qui confirment la hausse relativement rapide des contaminations.

Sur les chiffres consolidés, entre le 2 et le 8 mars, 2422 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente. Mais c’est aussi la moyenne la plus élevée depuis mi-décembre.

La hausse des contaminations se confirme donc, et elle semble rapide. Et elle ne semble pas s’expliquer par la hausse des tests, qui reste modérée, avec environ 44.000 tests par jour. Elle se marque dans quasiment toutes les provinces sauf à Liège et en Hainaut où elle reste stable. Le taux de positivité vient quant à lui de légèrement remonter pour se situer à 6,2%.

Le risque est évidemment que cette nouvelle hausse des contaminations se traduise par une nouvelle poussée des admissions dans les hôpitaux.