Sciensano organise à 11h la dernière conférence de presse de la semaine du Centre interfédéral de crise afin de faire le point sur l'épidémie en Belgique. Les chiffres de ce vendredi sur l'évolution de la maladie chez nous montre que la hausse des nouveaux cas ralentit mais celle des décès s'accélère. Une tendance que devrait expliquer le Centre de crise. Une conférence importante quand on sait que la semaine prochaine pourrait se tenir un nouveau Conseil national de sécurité. Le premier depuis celui du 27 juillet qui avait vu la bulle contacts redescendre à 5 personnes.

Ce vendredi 14 août, selon les chiffres fournis par Sciensano, on compte 544 nouvelles contaminations par rapport au bilan de la veille. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Belgique s’élevait à 605,7 par jour en moyenne au cours de la période de sept jours allant du 4 au 10 août, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à la période de sept jours précédente.

Le nombre de décès dus à la Covid-19 en Belgique s’élève désormais à 9916, soit 16 de plus par rapport au total communiqué jeudi par Sciensano. Hier, on en comptait 15 de plus. On voit donc que depuis ce jeudi, la moyenne quotidienne des décès sur une période de sept jours a augmenté. Elle est à présent de 5,3 par jour.