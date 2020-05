Coronavirus en Belgique : "situation favorable" si l'on observe les incapacités de travail et le nombre d'infections respiratoires

L'incapacité de travail est évaluée sur plus de 80.000 fonctionnaires, un chiffre qui permet d'avoir rapidement une idée de l'évolution de l'incapacité de travail au sein de la population belge, en particulier liée au coronavirus. Début mars 2020, cet indicateur était très élevé, avant de diminuer progressivement en avril puis en mai. Il est à présent resté parfaitement stable, comme le montre la ligne la plus sombre dans le schéma suivant.

Evolution de l'incapacité de travail chez les fonctionnaires - © Sciensano

L'indicateur des infections respiratoires est classiquement utilisé par Sciensano afin d'évaluer l'importance de la grippe saisonnière. Sur le schéma suivant, on distingue deux pics (en foncé). Le premier concerne la grippe saisonnière, le second le coronavirus et, durant la dernière semaine, "cet indicateur n'a pas montré d'évolution péjorative, la situation paraît tout à fait favorable", a expliqué Yves Van Laethem.