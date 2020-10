Coronavirus en Belgique : "Si ça ne s’améliore pas on devra prendre des mesures", estime Alexander De Croo

La Belgique fait face à une situation sanitaire "grave" et "inquiétante", a souligné le Premier ministre, Alexander De Croo. En effet, tous les indicateurs sont au rouge. Ce samedi il y a eu en moyenne 3274,6 nouvelles infections au coronavirus dépistées par jour. Les hospitalisations et les décès sont également à la hausse.

Face à cette situation sanitaire, le nouveau gouvernement De Croo a pris cette semaine de nouvelles mesures, plus simples mais aussi plus contraignantes. Une étape nécessaire pour faire infléchir les courbes du coronavirus en Belgique, estime le Premier ministre.

Un effort de tous les Belges

Mais Alexander De Croo dit qu’il a "confiance". Confiance en la population, même si, il le martèle, "nous devons tous faire un effort, c’est un devoir pour nous tous". Et d’ajouter, "on connaît les règles, on doit les appliquer".

"On n’est pas obligé d’aller au maximum des mesures mais la seule règle c’est le bon sens, on doit réduire nos contacts".

Un effort collectif doit donc être réalisé. "Le virus est partout de façon dangereuse et donc nous tous, nous devons faire ce qui est nécessaire et on parviendra à faire descendre la courbe".

Le Premier ministre, le rappelle, nous sommes déjà parvenus à faire chuter la propagation du virus.

Au risque de mesures plus drastiques ?

Sur le plateau du JT de 19h30, Alexander De Croo n’a pas prononcé le mot "confinement". Toutefois c’est bien le risque. En effet, selon plusieurs virologues dont Marc Van Ranst, "nous n’avons pas le luxe d’attendre, chaque jour compte".

Si nous n’en sommes pas là, pour Alexander De Croo, cet effort collectif doit être fourni. En fait, "c’est à nous de prendre la décision. Ou bien nous tous nous faisons ce qui est nécessaire […], je sais que ce que l’on demande n’est pas agréable et ça dure longtemps, on en a tous assez […] mais on le demande pour une bonne raison parce que si ça ne s’améliore pas on va devoir prendre des mesures plus contraignantes et ce sera pire qu’aujourd’hui".

Ce virus est très dynamique

Pour l’heure, la situation est particulièrement préoccupante dans la capitale belge. A Bruxelles le nombre de contaminations pour 100.000 habitants est toujours le plus élevé, avec une incidence de 623. Bruxelles est d’ailleurs parmi les villes les plus touchées d’Europe avec Madrid et Paris.

Mais pour Alexander De Croo, la situation peut évoluer rapidement et il faut une action pour l’ensemble du pays.

"Cette pandémie est très dynamique. Il y a quelques semaines on parlait beaucoup d’Anvers. En Belgique francophone, il n’y avait pas autant de cas […] ça montre que ça évolue rapidement mais les mesures qui ont été prises c’est pour tout le pays. Il n’y a aucune raison de faire des distinctions maintenant. Dans un petit pays comme la Belgique, on voyage beaucoup, on se voit les uns et les autres donc on doit respecter les règles partout et ce n’est certainement pas le moment de pointer du doigt l’une ou l’autre direction", affirme le Premier ministre.