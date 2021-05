Coronavirus en Belgique : il y a une amélioration mais "certaines provinces sont à la traîne comme le Hainaut et Namur", pointe Yves Van Laethem

Toutefois, si les chiffres montrent que l’augmentation concerne notamment ces trois provinces, le taux d’incidence sur 14 jours (à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants) montre que la province du Hainaut est en haut du classement, avec 362 cas sur 100.000 habitants. Suivent le Brabant wallon (340) et le Luxembourg (329). Bruxelles (280) et Liège (287) arrivent après.

Un point d’attention pour les semaines à venir

"Dans le Hainaut, il s’agit d’une tendance qui se poursuit depuis des semaines. A ce stade, nous ne connaissons pas les raisons de cette augmentation et nous ne pouvons que nous limiter à en faire le constat. Ce qui est certain, c’est qu’il faudra surveiller la situation à ce niveau", commente Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19.

Catherine Linard va dans le même sens, mais rajoute : "Dans le Hainaut, le virus circule plus vite et la vaccination avance moins rapidement. Cela en fait un point d’attention pour les semaines à venir. Il ne faut pas non plus négliger le fait que cette province a le niveau socio-économique le plus faible au niveau de la Wallonie : la population y est donc sans doute moins informée et sensibilisée".

A l'échelle communale, Mons connaît une augmentation de cas de 11%, Manage de 26%, Quiévrain de 47%. Estinnes a connu une augmentation de 100% (sur une population d'environ 7700 habitants), Quévy de 218% (sur un total de 8000 habitants), parmi les chiffres les plus élevés.

Namur n’est pas épargné par la troisième vague

C'est aussi dans le Hainaut que les chiffres des hospitalisations sont les plus "critiques" : on estime que 44% des lits aux soins intensifs sont occupés par des patients covid, alors que la moyenne nationale est de 27%. "L’allégement par rapport au passé est net, souligne Yves Van Laethem. Pourtant, il ne faut pas baisser la garde, puisqu’on voit que certaines provinces sont plus à la traîne, comme le Hainaut ou Namur".

En effet, Namur suit le Hainaut en termes d’occupation de lits en soins intensifs pour covid: on y est à un niveau de 40%. Probablement des séquelles de la troisième vague, qui a touché plus tôt et de manière plus importante le Namurois, soulignent les deux experts.

Il ne faut pas baisser la garde