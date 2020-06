Coronavirus en Belgique : quoi qu'il arrive, les élèves de maternelles et primaires iront cinq jours par semaine à l'école

Les ministres de l’Éducation Caroline Désir pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ben Weyts pour la Flandre et Harald Mollers, ministre de la Formation de la Communauté germanophone de Belgique, ont exposé leur vision de la rentrée dans les écoles dans les différentes communautés du pays en période de coronavirus.

Un plan global appelé : "Garantir le droit à l'éducation" a été présenté par les trois ministres en charge de l’Enseignement dans leurs communautés respectives. Avec l’enfant au centre de son plan, les ministres souhaitent garantir que chaque enfant puisse voir son droit à l’enseignement garanti en cette période encore incertaine en raison de la crise du coronavirus qui devrait rester présent à la rentrée de septembre.

Ce plan a été mis sur pied en concertation entre les différentes communautés en concertation avec différents acteurs du monde de l’éducation. Il tient compte de la différence de risque de propagation du coronavirus entre les moins de 12 ans (maternelles et primaires) et les plus de 12 ans (secondaires).

Du côté de la FWB, la fédération va mettre en place des mesures de soutien pour les écoles qui rencontrent le plus de difficultés.