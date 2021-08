Coronavirus en Belgique : quels secteurs ont été le plus impactés par les contaminations en 2021 ?

Un an et demi après le début de la crise du Covid-19, les lieux de travail restent parmi les endroits où le taux d’incidence est le plus fort, c’est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100.000 personnes. Un nouveau rapport des universités de Louvain et de Hasselt et du groupe IDEWE publié le 6 août fait le point sur les professions les plus touchées par les contaminations cette année.

Pour ce faire, les statisticiens ont croisé les données de l’ONSS et du contact tracing en Belgique entre le mois de janvier et d’août 2021. Le classement se fait en cinq niveaux, de plus en plus précis, afin d’évaluer le taux d’incidence sur deux semaines dans chaque branche.

Début 2021, sans surprise, c’est dans les maisons de repos que le taux d’incidence était le plus fort (700), tout comme plus largement le secteur de la santé et des aides sociales qui avait le plus fort taux d’incidence (près de 500). Un taux qui est ensuite redescendu rapidement, après le déclenchement des phases 1a et 1b de la campagne de vaccination, ciblant particulièrement le personnel et les résidents de maisons de repos et les personnes de plus de 65 ans.

Personnel scolaire, éboueurs, call-centers et parcs d’attractions

Puis lors de la troisième vague, on observe une hausse de la quasi-totalité des secteurs, avec un pic entre le 16 et le 29 mars qui voit culminer le secteur de l’éducation (taux d’incidence de plus de 700), mais aussi l’administration et les éboueurs et égoutiers (environ 650), ces derniers devenant en avril le secteur le plus touché, alors que l’ensemble des autres secteurs voyait sa courbe descendre, grâce aux restrictions décrétées par le Comité de concertation.