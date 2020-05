Coronavirus en Belgique : quels masques? Où les trouver? Comment les utiliser? (vidéos)

Comment bien se servir d'un masque ? - JT 13h - 20/04/2020 Désinfecter, c'est une des mesures de précaution. Porter un masque, en voilà une autre. Pour qu'il soit efficace, il faut respecter quelques règles. Comment le mettre ce fameux masque ? Prenons d'abord l'exemple d'un masque chirurgical. La première étape, c'est : se laver les mains avec du savon ou se les désinfecter avec un gel hydroalcoolique. Ensuite, prenez votre masque par les élastiques et placez le sur votre visage. Il faut ensuite appuyer sur la barre en métal pour qu'elle prenne la forme de votre nez. Une indication, pour ceux qui portent des lunettes, il ne doit pas y avoir de buée sinon cela signifie qu'il est mal positionné. Ensuite, tirer sur le masque pour recouvrir votre menton. Une fois positionné, il est primordial de ne plus le toucher, ne pas l'abaisser. Au moment de le retirer. Lavez vous à nouveau les mains. Il faut le prendre par les élastiques et le garder éloigné de vous avant de le jeter à la poubelle sans le toucher. La durée de vie d'un masque comme celui-ci est d'environ 4 heures. Qu'en est-il des masques réutilisables comme ceux en tissu ? Pour ce genre de masque, les étapes sont les mêmes. Il doit couvrir lui aussi votre visage du nez au menton. Mais comme on est amené à le réutiliser, il faut veiller à ce qu'il ne devienne pas un nid à microbes. Après chaque utilisation, il faut donc impérativement le laver à minimum 60 degrés. Et qu'il soit complètement sec avant de le réutiliser. Dans quelles circonstances le porter? Dès que la distanciation sociale de 1 mètre 50 est difficile à garder. Il permet surtout de protéger votre entourage en constituant une barrière physique contre les éclaboussures.