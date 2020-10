Coronavirus en Belgique : quelle est la situation dans les hôpitaux de votre région ?

Ce n’est plus une supposition : la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 est bien là en Belgique. Pour certains spécialistes, la situation est grave au point de devoir reconfiner le pays en tout ou en partie.

"Au cours de la période du 15 octobre au 21 octobre, 2234 patients avec Covid-19 confirmés en laboratoire ont été hospitalisés et 1130 personnes ont quitté l’hôpital", écrit Sciensano dans son bulletin quotidien daté du 22 octobre.

Selon la même source, "le 21 octobre, 3274 lits d’hôpital dont 525 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19 confirmés en laboratoire".

A l’heure actuelle, les hôpitaux de la province de Liège font face à un afflux de malade. Bien plus que d’autres provinces où la situation est plus calme… pour le moment.

Mercredi, il n’y avait plus de lits disponibles en soins intensifs en région liégeoise. Cinq patients du CHU, du CHR, de Verviers et de la clinique André Renard ont dû être transférés vers des hôpitaux hors Province de Liège.

Dans ce contexte, Willy Demeyer (PS) parle de réquisition de bâtiments. Invité sur le plateau de l’émission A votre Avis ce mercredi soir, le bourgmestre de Liège a relayé la demande des hôpitaux liégeois qui plaident pour la création d’un hôpital de campagne avec, pourquoi pas, l’aide de l’armée.

Avec le changement de la méthode de testing, les personnes asymptomatiques ne doivent plus se faire tester. Le nombre de nouveaux cas confirmés ne sera donc plus un indicateur fiable de l’épidémie. Par contre, les nouvelles admissions à l’hôpital, les patients en soins intensifs et le nombre de décès sont de bons moyens de se rendre compte de l’ampleur de la maladie sur notre territoire.

Comme le montrent les graphiques ci-dessus, reprenant les données collectées par Sciensano, les hospitalisations sont en hausse depuis plusieurs semaines maintenant dans toutes les régions du pays.