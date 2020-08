Coronavirus en Belgique : que signifie le pic récent de cas en Wallonie et à Bruxelles ?

Pour comprendre cette hausse significative de ces chiffres, il faut sortir de la logique de moyenne sur sept jours, et se concentrer sur les chiffres de cas quotidiens des derniers jours, consolidés ou non. Sciensano base ses moyennes sur des chiffres consolidés, ce qui donne un aperçu de la situation avec un retard de 3 à 5 jours. Cette méthodologie permet d’avoir un aperçu bien plus juste de la situation réelle, mais efface les effets de pics récents. Il est donc important d’à la fois considérer les moyennes, et les chiffres absolus journaliers.

Depuis la mi-juillet, les cas quotidiens sont en croissance constante pour la Flandre, et si les deux autres régions ont également vu leurs nombres de cas quotidiens augmenter, cela restait proportionnellement limité, même en considérant que la Flandre représente 60% de la population belge.

Ces 28 et 29 juillet, cependant, le nombre de cas a soudainement augmenté pour la Wallonie et Bruxelles : respectivement 159 et 123 cas, ainsi que 76 et 81 cas. Des chiffres qui font quasi le double de la moyenne des cas sur les deux semaines précédentes (qui tourne autour de 20-30 pour Bruxelles, et 50-60 pour la Wallonie). Simple rebond limité dans le temps, ou amorce d’une résurgence qui pourrait suivre le même chemin que la Flandre ?

Remarque : les décès et hospitalisations semblent actuellement être des indicateurs peu valables de la propagation du virus, vu le nombre élevé de cas auprès des jeunes, beaucoup moins exposés à une aggravation de la maladie.