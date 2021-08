Coronavirus en Belgique : que penser des chiffres qui remontent ?

En Belgique, les indicateurs tendent vers le rouge, les courbes se dirigent sur une pente ascendante. Et si la situation n’est pas alarmante, c’est dans le détail qu’il faut être attentif. En effet comme l’indique l’épidémiologiste, Marius Gilbert, "la situation est un peu hétérogène, selon les âges et les régions. La hausse concerne un peu plus les populations jeunes, entre 10 et 30 ans et un peu plus en région Bruxelloise". Pour l’heure, la situation est maîtrisée, notamment dans les hôpitaux, même si là aussi les chiffres remontent. A la veille d’un comité de concertation de rentrée, qui aura lieu ce vendredi, quelle est la situation épidémiologique du pays ? ►►► A lire aussi : Comité de concertation ce vendredi : vers la poursuite du "Plan été" et vers de nouveaux assouplissements ? Hospitalisations en hausse Les hospitalisations, pour les autorités, c’est le nerf de la guerre dans cette lutte contre le coronavirus. En effet, ce sont les risques de saturation des structures hospitalières qui imposent aux autorités de prendre des mesures restrictives. Par ailleurs, "c’est vraiment un indicateur assez fiable parce qu’il n’y a pas d’autres biais comme le nombre de test en lien avec l’augmentation des cas et ça intègre une partie de la population vaccinée. C’est sur cet indicateur qu’il faut se concentrer car c’est là que peuvent arriver les éventuels goulots d’étranglement. Pour le moment il n’y a rien de dramatique mais c’est à surveiller", explique Marius Gilbert. Entre le 12 et le 18 août, on compte en moyenne 60 hospitalisations quotidiennes dans le pays. C’est une augmentation de 24% par rapport à la semaine précédente. Au cours de la période du 12 août 2021 au 18 août 2021, 420 patients avec Covid-19 confirmés en laboratoire ont été admis à l’hôpital et 342 personnes ont quitté l’hôpital. Rappelons que le seuil fixé par le ministre fédéral de la santé, Frank Vandenbroucke, pour la levée des mesures de restriction était de 75 hospitalisations quotidiennes en moyenne pendant une semaine et 800 cas par jour en moyenne pendant trois semaines. On reste donc en dessous. Occupation des lits de soins intensifs On compte, ce jeudi 19 août, 590 personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 (+30% par rapport à la semaine précédente) dont 172 personnes actuellement en soins intensifs (soit 36% de plus que la semaine précédente). Les hôpitaux réservent en permanence 15% de leurs lits de soins intensifs aux patients Covid. Actuellement en Belgique, 9% d’entre eux sont occupés. Ainsi, si la situation n’est pas alarmante elle cache d’importantes disparités entre les provinces. En effet, actuellement, 21% des lits de soins intensifs sont occupés en Région Bruxelloise. 10% dans le Hainaut et 9% en province de Luxembourg. La Flandre occidentale et le Brabant wallon sont les provinces qui s’en sortent le mieux avec 4% de leurs lits de soins intensifs occupés.

Vaccination Vs. Hospitalisations Ce qu’il est important de scruter actuellement c’est l’impact de la vaccination sur les hospitalisations. En effet, comme l’explique l’épidémiologiste Marius Gilbert, on sait que le vaccin est moins efficace sur la transmission du virus, notamment du variant Delta, largement majoritaire dans le pays. Il est efficace contre la transmission avec une efficacité réduite à entre 40 et 50%, "ce qui est déjà bien mais on peut moins compter sur un contrôle de la transmission" avec la vaccination, souligne l’expert. En revanche, il conserve une bonne efficacité sur la prévention des formes graves et donc de risquer une hospitalisation. ►►► A lire aussi : Coronavirus : une 3e dose de vaccin pour tous, lobbying pharmaceutique ou nécessité scientifique ? La vaccination a-t-elle une incidence sur le profil des personnes hospitalisées ? Selon une étude de Sciensano parue ce mercredi, il semblerait que oui. C’est ce que l’on peut constater en croisant les données des personnes vaccinées avec celles des personnes admises à l’hôpital à cause du coronavirus. ►►► A lire aussi : Campagne de vaccination contre le Covid-19 en Belgique : le point en chiffres et graphiques Actuellement en Belgique, 72,1% de la population totale a reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus et 67% sont entièrement vaccinés. Mais selon l’étude de Sciensano, seule 0,2% des personnes totalement vaccinées ont été infectées par le coronavirus. En outre, les personnes totalement immunisées (soit ayant reçu deux doses) ne représentent que 2,1% des admissions à l’hôpital liées au Covid-19 depuis le 1er janvier. A noter, par ailleurs, qu’une grande partie de la population n’était pas vaccinée au cours du premier semestre 2021. ►►► A lire aussi : Coronavirus en Belgique : quasi tous les patients hospitalisés sont partiellement ou pas du tout vaccinés Les chiffres, arrêtés au 8 août, font état de près de 6,3 millions de Belges totalement immunisés, qui ont reçu leur deuxième dose depuis 14 jours ou plus. Parmi ceux-là Sciensano n’a constaté que 12.332 infections ce qui équivaut à 0,2% du total. "Sur un total de 19.723 patients hospitalisés pour Covid-19 entre le 1er janvier 2021 et le 8 août 2021, 2,1% (416) étaient entièrement immunisés. 6,4% (1267) des patients hospitalisés étaient partiellement immunisés", indique Sciensano. On constate par ailleurs, que les disparités sont criantes entre les Régions concernant la vaccination. En effet, Bruxelles est particulièrement pointée du doigt pour son retard. A la date du 16 août, 46,7% de la population était entièrement vaccinée, contre 72,1% en Flandre et 63,4% en Wallonie.

Par ailleurs, la question de l’impact de la vaccination sur les hospitalisations devrait être un élément clés d’analyse à prendre en compte. "Il nous manque une vision claire sur dur profil des personnes hospitalisées en termes de statut vaccinal", souligne Marius Gilbert. Pour le moment, les données fournies par Sciensano, dans son rapport hebdomadaire datent d’une semaine et ne sont pas encore consolidées pour les dernières semaines. Il faudrait donc un suivi plus fin et plus proche des données actuelles, plaide l’épidémiologiste. "Si on voit une augmentation des hospitalisations mais essentiellement chez des personnes non vaccinées, on peut se concentrer sur la promotion de la vaccination pour contrer cette augmentation. Par contre si on voit que ça touche les personnes vaccinées alors il faut maintenir voire ajouter une ligne de prévention supplémentaire", détaille l’épidémiologiste. Et d'ajouter, "c’est vrai que si les hospitalisations continuent d’augmenter au même rythme dans les prochaines semaines il va falloir se poser la question de comment reprendre le contrôle des transmissions. Donc je ne pense pas que les données actuelles soient de nature à changer les politiques au niveau du comité de concertation mais ce n’est pas impossible que cela ait une influence dans les semaines à venir sur les décisions de la rentrée, si l’augmentation des hospitalisations se poursuit".

Quid des contaminations ? Quelques provinces à surveiller La courbe des contaminations est la première à être marquée par l’augmentation de la circulation du virus. Et c’est elle qui a généralement un impact sur celle des hospitalisations. Comme pour les hospitalisations, les contaminations sont en augmentation mais la situation reste sous contrôle, bien que de disparités dans les provinces soient à surveiller. Un indicateur à garder à l’œil est le taux de positivité, estime Marius Gilbert. Il s’agit du pourcentage de tests positifs sur le nombre de tests réalisés. Au niveau national il est de 4,2%, en très légère augmentation, de 0,3%. le nombre de test, lui reste tout à fait stable. Mais le taux de positvité est de 6,4% en Région bruxelloise. On observe également qu’il est de 6% à Liège et de 6,2% en province de Luxembourg. Au plus bas, il est de 3,2% dans le Limbourg. Par ailleurs, si cet élément doit être analysés avec précaution avec plusieurs paramètres entrent en compte, tels que le nombre de tests réalisés par province, on observe une augmentation des cas de coronavirus, notamment en province de Liège (+70%) à Bruxelles (19,7%) et de même en province du Luxembourg (34,3%).

3 images © Sciensano

Elément intéressant qui n’est pas, là encore, dramatique, le taux de positivité chez les enfants est le plus élevé. En effet, il est de 8,1% chez les 9 ans et moins contre 2,5% chez les plus vulnérables, les personnes de plus de 65 ans. Mais pas de panique, cela peut s’expliquer par le fait que les enfants ne sont pas vaccinés d’une part. D’autre part, s’il s’agit de contrôler une éventuelle transmission du virus vers des personnes plus à risque, mais les enfants ont peu de probabilité de faire une forme grave du virus.

3 images © Sciensano

Vaccination: vers une 3e dose (JT 17/08/2021)

La task force vaccination favorable à une troisième dose pour certains profils de patients -... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo