Coronavirus en Belgique: prix, disponibilité, efficacité, quelques précisions sur les masques FFP2

On parle beaucoup en ce moment des masques FFP2.

Leur usage devient obligatoire à certains endroits, par exemple en Bavière, dans les transports et les commerces, mais aussi en Autriche où c'est tout le pays qui a opté pour cette mesure. Et en Belgique ? Il n’est pas question pour l'instant de généraliser le port du masque FFP2. Mais si l'intérêt pour ce type de masque grandit, les stocks sont-ils suffisants et quelle est son efficacité ?

Tout d’abord, petit rappel sur les caractéristiques du masque FFP2. "Le masque FFP2 protège plus la personne qui le porte que ne le fait le masque de soins. On peut considérer qu’il protège moins les autres, parce qu’il filtre moins ce que nous expirons que ce que nous inspirons", indique le médecin hygiéniste au Chirec, Yves De Gheldre.

L’efficacité du masque FFP 2 est donc reconnue, mais sous certaines conditions comme le précise à nouveau Yves De Gheldre : "si les gens ne respectent pas les mesures de distanciation sociale, la contamination par les nouveaux variants se fera d’autant plus facilement".

Le masque FFP2 est essentiellement utilisé par le personnel soignant en cas de contact avec des patients Covid-19, mais l’arrivée de variants du virus a suscité un vent de panique, nous dit Olivier Parvais, pharmacien. En ce moment il en vend dix fois plus que la semaine dernière : "principalement à des personnes plus âgées. Des personnes à qui nous expliquons qu’actuellement un masque chirurgical est pourtant amplement suffisant ou un masque en tissu de qualité avec un filtre agréé est suffisant".

Quant à la durée de vie de ces masques FFP2, elle est de 8 heures. Si la Belgique devait généraliser son utilisation serait-elle prête ? Olivier Parvais nous répond : "toutes les informations que j’ai via nos fournisseurs disent qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir". Pour ce pharmacien, à ce stade, il n’y a pas de pénurie, mais cela n’est peut-être pas le cas partout.

Actuellement, on peut trouver un masque FFP2 à partir de 1,75 euro.