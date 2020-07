Coronavirus en Belgique : pour Marius Gilbert, "si la responsabilité individuelle ne fonctionne pas, il y aura des mesures plus strictes, et ça pourrait aller vite"

Depuis plusieurs jours voire semaines, les chiffres du coronavirus augmentent en Belgique. Certaines zones du pays, notamment Anvers, sont particulièrement touchées. Mais la plupart des virologues et des experts pointent un relâchement du côté de la population, notamment plus jeune, qui semble moins enclin à adopter les gestes barrières et les mesures de sécurité au quotidien. D’ailleurs, selon l’institut Sciensano c’est particulièrement la population active entre 20 et 60 ans qui est actuellement à l’origine du rebond de l’épidémie en Belgique. Et depuis deux semaines, ce sont les 20-30 qui sont particulièrement touchés. Les autorités cherchent à pouvoir informer directement cette population qui ne se retrouvent pas forcément sur les canaux de communication traditionnels.

Ce lundi, on compte 187 nouveaux cas, une moyenne de 154 cas par jour soit une hausse de 66% par rapport à la semaine précédente.

D'autant que, comme l'explique l'épidémiologiste, Marius Gilbert, si effectivement certaines parties du pays sont particulièrement touchées, l'augmentation des cas concerne toutes les régions.

Les politiques aussi tirent la sonnette d’alarme. Ils sont exprimés au cours du conseil de concertation de ce dimanche à ce sujet.

Et pour certains experts, si nous continuons comme ça, un reconfinement ne pourra pas être évité. C’est aussi ce qu’estime Marius Gilbert, en charge de l’exit strategy (le GEES).

On se donne quelques jours

Pour l’épidémiologiste, "le dispositif fait appel à la responsabilité des uns et des autres". Mais, dit-il, si les gens ne prennent pas dès maintenant leur responsabilité "des mesures plus réglementaires" pourront être adoptées. Cela pourra être la fermeture des cafés ou des restaurants plus tôt, "un nombre maximum de personnes de contact" limité etc…

Surtout, ajoute-t-il, "cela pourrait aller très vite". L’idée aujourd’hui est de voir si "avec une bonne communication on parvient à inverser la tendance", mais si ce n’est pas le cas "on se donne quelques jours, voire une semaine mais on ne va pas attendre fin août pour réagir".

Le suivi de contact : une clé ?

Par ailleurs, Marius Gilbert explique que le dispositif de suivi de contact est indispensable pour casser les chaînes de contamination. Mais il le rappelle, c'est "un dispositif qui ne peut fonctionner que si tout le monde joue le jeu, que si chacun se dit 'on a une responsabilité collective". Et d'ajouter, "si on est infecté il faut communiquer les contacts à risque sinon l'ensemble du système ne fonctionne pas".