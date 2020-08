Coronavirus en Belgique : pour la rentrée des classes, tout sera une question de couleurs

Pour bien préparer la rentrée des classes en maternelle, primaire et secondaire, la ministre de l’Education Caroline Désir a réuni cet après-midi les pouvoirs organisateurs, syndicats et associations de parents. Parmi les codes de couleur établis à la fin de l'année scolaire qui s'achève, qui vont du vert (risque de contamination nul) au rouge (risque élevé) c’est le code jaune qui sera privilégié, celui qui traduit un risque faible. Concrètement pour les maternelles et les primaires, la rentrée se fera presque normalement au rythme de 5 jours par semaine. Pour le secondaire, ce sera 4 jours par semaine. Le mercredi se déroulera à distance et pourrait être essentiellement consacré à de la remédiation.

Tous à l’école !

L’un des objectifs est de faire rentrer un maximum d’enfants à partir du premier septembre. L’obligation scolaire, quelque peu délaissée fin juin lors de la reprise des cours, serait réactivée. Lors du déconfinement, une certaine psychose s’était installée et de nombreux parents avaient préféré ne pas remettre leurs enfants à l’école par crainte de la pandémie.

Des inquiétudes subsistent

Si les enfants de maternelle et de primaire ne devront pas porter le masque, ce n’est pas le cas des élèves de secondaire. Dès lors, certains acteurs de terrain émettent déjà certaines craintes de voir ces élèves le porter en permanence surtout à Bruxelles où le port du masque est obligatoire partout dans les lieux publics. Il pourrait être envisagé des temps de pause pour ne pas épuiser les élèves.

Rien n’est exclu

Il est également demandé aux écoles de se préparer en cas de rebond du virus. Si le code jaune bascule en code orange (risque modéré), les classes seraient dédoublées en secondaire mais pas dans le fondamental. Les directeurs doivent envisager ces différents scénarios. Reste à savoir qui va décider du code couleur et de son étendue… Si le rebond ne devait concerner qu’une commune, il serait décidé par le bourgmestre. Ce sera au cas par cas. Pas question à ce stade de généraliser.

Se tenir prêt

Vu la hausse des contaminations, l’essentiel est de se tenir prêt à toute éventualité. Le code couleur sera donc seulement fixé pour la rentrée la semaine qui précède. Une nouvelle réunion se tiendra la semaine prochaine et devrait livrer ses conclusions au prochain conseil national de sécurité qui doit se tenir dans 8 jours.

L’Absym met la pression

De son côté, l’Association belge des syndicats médicaux, l’Absym plaide ce vendredi pour la réouverture de toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires à temps plein, le 1er septembre prochain. "Si les portes de l’école restent fermées, c’est avec l’avenir de la jeunesse et de notre société que nous jouons", avance-t-elle dans un communiqué.

L’Absym se joint ainsi au plaidoyer de la Belgian Pediatric Covid-19 Task Force, soulignant qu’il n’y a "aucune raison médicale de ne pas rouvrir complètement les écoles à partir du 1er septembre prochain". Le risque de contamination par le Covid-19 à l’école est, selon l’association, "très faible". "Ne pas aller à l’école engendre une grande privation sociale chez les enfants et des risques psychosociaux, en particulier pour les groupes les plus vulnérables".