Coronavirus en Belgique : plus de cas positifs car plus de tests ?

En version courte : non.

En version plus longue :

Depuis la mi-juillet, le nombre de cas de coronavirus augmente de manière marquée en Belgique. Une hausse surtout due à l’apparition de foyers locaux, et qui touche particulièrement les jeunes, précisent les autorités dans ses dernières communications.

Mais cette hausse ne serait-elle pas due toute simplement à une augmentation du nombre de tests ? Un rapide coup d’œil aux données nous montre que non, les capacités de testing n’ont pas sensiblement augmenté ces dernières semaines, elles restent stables autour des 10.000 tests par jour. Ces données regroupent les tests diagnostiques (PCR et antigène) de la plateforme nationale de tests, et du réseau de laboratoires.

Il est peu probable que les départs en vacances aient une incidence sur ce testing. Les seuls pays demandant à se faire tester sont Chypre, le Groenland, les Iles Féroé et l’Islande, selon le site des Affaires étrangères. Concernant les contrôles de température aux aéroports, les premiers chiffres donnent des pourcentage très faible de personnes contrôlées positives (donc avec une température qui dépasse les 38 °C : ces personnes ne sont pas forcément porteuse du virus), on parle d’à peine quelques milliers de personnes en un mois (pour presque 300.000 personnes testées au coronavirus sur la même période).