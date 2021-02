Coronavirus en Belgique: plus de 590.000 vaccins livrés aux hôpitaux belges

A la date du 7 février, un total de 590.055 vaccins contre le coronavirus ont été délivrés dans les hôpitaux belges, soit 125.340 de plus que la semaine dernière, selon la dernière mise à jour mardi de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) sur son site internet.

Les hôpitaux belges ont déjà reçu un total de 543.855 vaccins Pfizer/BioNTech: 317.655 en Flandre, 178.035 en Wallonie, 42.900 à Bruxelles et 5.265 dans la Communauté germanophone.

Concernant le vaccin Moderna, 46.200 doses ont déjà été livrées, soit 29.400 de plus que lors de la mise à jour précédente. La Flandre a reçu 22.900 vaccins, la Wallonie 13.800. Bruxelles et la Communauté germanophone ont reçu respectivement 7.500 et 2.000 vaccins.

Le nombre de seringues et d'aiguilles nécessaires pour administrer le vaccin a également augmenté. Au total, plus de 2,25 millions de seringues et environ 1,4 million d'aiguilles ont été livrées aux hôpitaux. Respectivement plus de 12 et 13 millions d'unités supplémentaires devraient par ailleurs être livrées d'ici la fin du mois de février.

Le nombre de seringues et d'aiguilles livrées pour préparer l'injection n'a, par contre, pas augmenté par rapport à la semaine dernière. Fin février, 1.875.000 seringues et 2.375.000 aiguilles supplémentaires devraient être livrées.