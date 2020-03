Coronavirus en Belgique: plus de 2000 lits d'hôpitaux disponibles, 690 sont occupés

Coronavirus : confinements solidaires - 19/03/2020 Alors que l’épidémie de coronavirus continue de s’étendre en Europe, il est vital de rappeler un fait essentiel : le COVID-19 ne circule pas de lui-même, ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler. Chacune et chacun d’entre nous peut donc agir pour limiter sa propagation et ralentir au plus vite l’engorgement dramatique de nos hôpitaux. Le seule action cruciale, nécessairement collective, tient en trois mots : “Restons chez nous”. Retrouvez toutes les sources de l'épisode sur : https://frama.link/3BuWBS7B - Suivez-nous sur PeerTube : https://is.gd/PT_DTG - Abonnez-vous sur YouTube : https://is.gd/YT_DTG - Devenez fan sur Facebook : https://is.gd/FB_DTG - Suivez-nous sur Twitter : https://is.gd/TWT_DTG - Suivez-nous sur Instagram : https://is.gd/INSTA_DTG - Suivez-nous sur Mastodon : https://is.gd/MASTODON_DTG Nos différentes saisons : - Saison 7 : https://is.gd/DTG_S07 - Saison 6 : https://is.gd/DTG_S06 - Saison 5 : https://is.gd/DGT_S05 - Saison 4 : https://is.gd/DTG_S04 - Saison 3 : https://is.gd/DTG_S03 - Saison 2 : https://is.gd/DTG_S02 - Saison 1 : https://is.gd/DTG_S01 Les #DataGueule en avance sur https://www.france.tv/slash/datagueule/ Pour celles et ceux qui ne le savent pas, #DataGueule travaille maintenant avec francetv slash, qui propose ses épisodes sur la plateforme france.tv la veille de leur sortie sur YouTube. Catégorie Actualités et politique