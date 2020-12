Coronavirus en Belgique : petit rappel des règles pour ce réveillon "pas comme les autres"

Le réveillon de Noël arrive et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il ne ressemblera en rien aux précédents !

Pas question de grande réunion familiale, d’embrassades, de repas à rallonge ou de petit tour en ville pour digérer la dinde.

On vous rappelle les règles à, impérativement, respecter sous peine de quelques pépins…

Un pour tous

Une personne. Hé oui, une seule personne est autorisée à pénétrer dans votre foyer, votre bulle. Il s’agit normalement de votre personne de contact, celle que vous allez prendre dans vos bras et embrasser.

Un véritable casse-tête pour les familles recomposées, les enfants adultes, les grands-parents. Et, non, on ne peut pas faire l’apéro avec l’un, le plat principal avec un autre et le dessert avec un troisième !

A noter que du côté des maisons de repos, s’il est possible d’inviter un résident dans sa bulle, celui-ci devra à son retour se mettre en quarantaine et être testé au 7e jour par son médecin traitant.

Une exception toutefois, pour les personnes isolées : elles seront autorisées à recevoir deux personnes chez elles. Valable pour le 25 aussi, mais pas pour le 31 !

Cendrillon, tu es là ?

A l’image de la belle du conte de fées, il va falloir regarder l’heure ce soir ! Selon le lieu où vous fêterez le réveillon, la deadline sera différente : couvre-feu à minuit pour la Flandre et la Wallonie. A Bruxelles, pas de permission de minuit, ce sera 22 heures Un citoyen averti…

Le 25, retour à l’ordinaire : couvre-feu dès 22 heures toujours pour Bruxelles, et pour la Wallonie et dès minuit pour la Flandre.

Et au Nouvel An, il n’y aura pas d’extension.

Pas de "Oh la belle bleue !"

Et enfin, au cas où cela vous aurait échappé, sachez aussi que les feux d’artifice seront interdits sur tout le territoire belge en ces fêtes de fin d’année.

N’empêche, nous vous souhaitons le meilleur réveillon… Possible !