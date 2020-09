Coronavirus en Belgique : pas facile de se faire tester le week-end en Région bruxelloise

Où se rendre le week-end si vous revenez d’une zone rouge et que vous devez vous faire tester avant de retourner au travail ? Aujourd’hui, seuls quatre centres de test sont accessibles sur toute la Région bruxelloise le week-end.

Nous nous sommes rendus aux urgences de l’hôpital Saint-Pierre, ce samedi 19 septembre : il n’est pas encore midi et les portes se ferment déjà. "Il faut revenir demain matin, essayez de venir le plus tôt possible", avertit une membre du personnel à l’entrée du bâtiment. Certains patients attendent depuis plusieurs heures. Si certains restent compréhensifs, d’autres s’agacent : "C’est un peu choquant de se retrouver dans une file aussi longue avec des gens potentiellement malades."

Aux Cliniques Saint-Jean, il n’y a pas foule. Et pour cause : l’hôpital n’organise pas de dépistage Covid-19 le week-end. "Le week-end, les urgences se consacrent aux urgences médicales", explique Didier Delmarcelle, chef de service des urgences de la clinique Saint-Jean. Objectif : augmenter l’efficacité des services.

Pour les hôpitaux, c’est tout le nœud du problème : assurer les soins et faire du dépistage. Un nouveau centre de dépistage sera ouvert dès lundi à Bruxelles pour désengorger les urgences submergées par les demandeurs de tests de dépistage. "On a connu un été calme au niveau du Covid. Je suis inquiet de l’arrivée de l’automne, de l’arrivée des viroses, des grippes en tout genre", conclut Didier Delmarcelle.

