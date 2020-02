Coronavirus: déjà 325 échantillons testés en Belgique, pas encore la panique, mais la tension monte

C’est un fait, les Belges sont inquiets. Le coronavirus est à nos portes. L’Italie est devenue un foyer de propagation. A 15h10, ce samedi 29 février, on recense 900 personnes infectées et 21 décès. 11 communes du nord sont en quarantaine. Il y a des cas dans la presque totalité du pays.

Dans l’ouest de l’Allemagne, un millier de personnes sont en quarantaine, en France, il y a jusqu’à présent 73 personnes infectées et deux décès. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes dans un milieu confiné ont été interdits, le semi-marathon de Paris a été annulé.

Et en Belgique ?

Chez nous, un seul cas, parmi les neuf Belges rapatriés de Wuhan en Chine, a été testé positif. Il a été admis au CHU Saint-Pierre, il a pu rentrer chez lui le 15 février. Mais le monde scientifique s’accorde sur un point: le Covid-19 arrivera en Belgique.

Alors, en cette veille de rentrée de vacances, la tension monte. Il est vrai qu’il ne se passe pas un jour sans que nous, les médias, ne publions sur le Coronavirus. On nous accuse déjà d’en faire trop, voire d’alimenter les peurs. Et pourtant, à nous lire attentivement, il me semble que nous essayons de décrire, sobrement, au jour le jour, l’évolution de ce qu’il est convenu d’appeler le Covid-19.

Les pharmacies en rupture de stock, nombreux appels aux services d’urgence

Signe de l’inquiétude grandissante, ou simple achat de précaution, il n’y a plus de masques ni de gels désinfectants en pharmacie. Les médecins et les services d’urgence sont assaillis d’appels téléphoniques. C’est le cas aux Cliniques universitaires Saint-Luc : "Nous recevons beaucoup de coups de téléphone de la part de personnes inquiètes, mais nous arrivons à gérer, nous dit un médecin superviseur. Ce sera pire la semaine prochaine, avec les retours de vacances".

Contacté par nos soins, le service des urgences du CHU Saint-Pierre se montre moins serein. C’est vrai qu’il faut insister pour avoir quelqu’un au téléphone, tant la ligne est occupée.

Un médecin qui se dit "pressé" consent à me répondre, mais il me renvoie très vite vers le service de communication de l’hôpital : " On gère, comme d’habitude, me dit-il, avant de prendre congé : " J’ai des patients qui m’attendent. Excusez-moi, je n’ai pas le temps de répondre aux questions des journalistes ". A l’hôpital Erasme, pas d’énervement. " Nous avons beaucoup de cas de grippe aujourd’hui, répond un médecin urgentiste. Cette année, l’épidémie de grippe est tardive. Et le coronavirus ? On est prêt. On connaît la procédure ".

Suspicion de coronavirus : surtout ne pas aller aux urgences

La consigne est claire : si vous avez des symptômes d’infection respiratoire qui vous font soupçonner un coronavirus, surtout n’allez pas à l’hôpital. Restez chez vous et appeler votre médecin, afin d’éviter une éventuelle propagation.

Les médecins généralistes ont reçu de consignes de prudence, via le site de l’Institut scientifique de santé publique www.sciensano.be : "Prendre rendez-vous avec le patient revenant d’une zone infectée en dehors des heures de consultations pour éviter le contact avec les autres patients. Porter un masque et donner un masque au patient. Désinfecter le matériel médical après auscultation. En cas d’infection respiratoire sévère, l’envoyer vers l’hôpital le plus proche, mais prévenez l’hôpital ".

Comment reconnaître un cas suspect d’infection au Covi19 ?

Le site www.sciensano.be rappelle à l’usage des professionnels : "Est suspecte, toute personne ayant de la fièvre et les symptômes cliniques d’une infection respiratoire, telle que des difficultés à respirer et/ou de la toux, ET un historique de voyage dans les 14 jours avant le début des symptômes dans une zone du monde avec une transmission soutenue, telle que la Chine, Hong Kong et Macao inclus, la Corée du sud, l’Iran, les provinces italiennes de Lombardie, Vénétie et Emilie-Romagne, ou dans un pays à transmission limitée, comme Singapour ou le Japon. Est également suspecte, toute personne ayant les symptômes d’une infection respiratoire ET ayant eu un contact étroit avec un cas confirmé de Covid-19 dans les 14 jours avant le début des symptômes".

A la KU Leuven, laboratoire référent, 325 échantillons testés

A ce stade, un seul laboratoire d’analyse est référent pour le Covid-19. C’est le labo de la KU Leuven. Le virologue et épidémiologiste Marc Van Ranst envoient les échantillons, essentiellement des prélèvements buccaux, à l’analyse : " Nous analyserons tous les échantillons, par mesure de précaution. Actuellement, nous en avons testé 300. J’en ai reçu 25 ce matin, j’en aurai probablement le même nombre cet après-midi. Aucun n’a été testé positif, mis à part le cas du Belge revenu au début du mois de Chine ".

Et ce médecin liégeois, qui selon Sudpresse, s’est vu refuser par l’UCL l’analyse du prélèvement de sa patiente, rentrée de Palerme en Sicile? "L’inspecteur d’hygiène a probablement estimé que cela n’était pas nécessaire".

Actuellement, il y a trois cas de Covid-19 dans l’île, mais la Sicile n'est pas une zone de diffusion du virus. C’est en effet à l’inspecteur d’hygiène de chaque région de décider s’il y a lieu oui ou non d’envoyer le prélèvement au laboratoire. Dans les prochains jours, d’autres hôpitaux belges auront le kit d’analyse et ils ne devront plus envoyer les échantillons à la KU Leuven.

Beaucoup de stress dans la population, mais pas de panique

Le SPF Santé le confirme, par la voie de sa porte-parole, Vinciane Charlier : "La population est stressée, de même que le personnel soignant". Information confirmée, sous le coup de l’anonymat : les inspecteurs d’hygiène reçoivent toute la journée des appels inquiets de la part du personnel soignant. Il est vrai qu’en cas de propagation de l’épidémie en Belgique, ils seront en première ligne.

Justifié ce stress de la population ? Pas à l’heure actuelle, où l’on est étonné d’apprendre que le secteur hôtelier bruxellois commence à souffrir du coronavirus alors qu’il n’y a pas encore d’épidémie. La Brussels Hotels Association a calculé que les établissements hôteliers accusaient un manque à gagner de 10 millions d’euros à cause des annulations.

Signe que l’heure n’est pas à la panique, la rentrée des classes se déroulera comme prévu lundi, avec une vigilance accrue. Les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont reçu une directive ministérielle à ce sujet. Pour l’instant aucune mesure spécifique n’est prise, si ce n’est une attention particulière aux règles d’hygiène et aux enfants malades. Les autorités ne recommandent pas non plus l’annulation des voyages scolaires.